〈焦點股〉折疊機銷售逆勢突圍 台廠概念股點火

儘管消費性電子面臨景氣寒冬，但折疊機逆勢突圍，在三星繳出亮眼成績後，Google 可望在今年推出首款折疊手機，中國品牌廠也積極投入，市場看好台廠供應鏈跟著大啖商機，其中，軸承廠兆利 (3548-TW) 更斥資 1.5 億元擴建浙江廠，今 (6) 日在買盤力挺下，大漲逾半根漲停，達興材料 (5234-TW)、雙鴻 (3324-TW)、GIS-KY (6456-TW)、達運 (6120-TW) 等概念股均表現不俗。

中國品牌大廠折疊軸承訂單由台廠通吃，兆利、富世達為主力供應鏈，兆利日前董事會通過斥資 500 萬美元 (約合新台幣 1.5 億元)，透過 100% 轉投資公司新設浙江新廠，據悉，兆利主要為滿足陸系折疊智慧型手機需求，新公司名稱暫定為浙江兆旺精密科技有限公司。

兆利今天盤中勁揚超過 7%，一度衝上 68.8 元，創 5 個月新高；折疊手機相關供應鏈也吸引買盤進駐，達興材料盤中勁揚近 5%，最高來到 78.5 元。

此外，散熱廠雙鴻、觸控模組廠 GIS-KY、偏光板廠誠美材、可撓式 AMOLED 面板供應商達運、軟板廠嘉聯益、機殼廠可成及鴻準等，今天均獲得資金點火。

2022 年對於全球智慧手機市場來說，是艱苦的一年，但折疊螢幕手機被視為未來發展趨勢，研調報告指出，2023 年折疊螢幕手機的出貨量將增長三成，並有望帶來下一波換機潮，Google 有意在今年推出首款折疊手機 Pixel Fold，知名蘋果分析師郭明錤更透露，蘋果今年將放慢 iPad 的發布速度，著眼於在 2024 年發布可折疊 iPad。