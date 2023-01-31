俄禁止當地石油出口商遵守西方的油價上限

《路透社》週一（30 日）報導，俄羅斯政府宣布「禁止本土石油出口商和海關機構遵守西方對俄油設定價格上限」。

俄羅斯揮軍烏克蘭近一年，7 大工業國集團 (G7)、歐盟和澳洲在去年 12 月 5 日達成協議，對俄出口石油設定價格上限，禁止使用西方的海上保險、金融和經紀服務為價格超過每桶 60 美元的俄羅斯海運石油提供服務，期望削減俄羅斯透過石油賺取收益，以用作入侵烏克蘭的戰爭資金。

作為回應，俄羅斯總統普丁在去年 12 月 27 日簽署一項總統令，從今年 2 月 1 日起五個月內，禁止向那些對俄羅斯石油限價的國家供應原油和成品油。

為了推進實施這項總統令，俄羅斯政府週一宣布「禁止本土石油出口商和海關機構遵守西方對俄油設定價格上限」。

該法令又要求，俄油出口商確保出口合約內容中的措辭不涉及石油價格上限，並確保其對手在轉售給最終客戶的任何產品中不遵守價格上限措施。該法令更賦予俄羅斯海關在發現違規情況下封鎖相關石油運輸的權利。

歐盟正醞釀新一波對俄制裁，歐盟上週五 (27 日) 未能就俄羅斯成品油價格上限達成一致，將於本週進一步評估。

由於地緣政治風險仍在，西德州中質原油 (WTI) 期貨價格週一下跌收低 2.2%，收每桶 77.98 美元。布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2%，收每桶 84.90 美元

分析師指出，不穩定的石油市場對全球經濟來說可能是災難性的。它將永久減少全球石油供應，推高能源價格並使通膨惡化，破壞全球央行對抗通膨的努力，並促使聯準會和其他主要央行傾向更鷹派的貨幣政策立場。