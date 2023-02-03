CPCA：特斯拉1月中國產電動車銷量成長18%

CPCA：特斯拉1月中國產電動車銷量成長18%(圖片：AFP)
CPCA：特斯拉1月中國產電動車銷量成長18%(圖片：AFP)

中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）周五（3 日）公布據顯示，特斯拉 1 月在中國銷售 66,051 輛電動車，較去年 12 月成長 18%，比去年同期成長 10%。去年 12 月特斯拉中國製電動車銷量為 55,796 輛。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 美股盤前下跌 0.99%，每股暫報 186.40 美元。

去年 12 月，特斯拉上海廠比 11 月的減少約三分之一，並在今年 1 月延長該廠員工的農曆春節假期，以應對庫存上升。隨後該公司還在中國祭出降價 6% 至近 14% 區間的措施，以期消耗庫存。

路透日前援引一名知情人士看到的備忘錄報導，特斯拉計劃在未來兩個月內提高上海廠的產量，以滿足其最暢銷車型大幅降價引發的需求。

備忘錄顯示，特斯拉計劃在 2、3 月把上海廠平均每周產量提升近 2 萬輛電動車。該份備忘錄詳細說明特斯拉生產力和利潤最高的製造中心──上海廠的生產計畫。該廠替中國市場生產汽車，並出口到歐洲。

CPCA 數據顯示，該產量水準將使上海廠的產量大致達到去年 9 月的水準，當時該廠單月生產 82,088 輛 Model 3 和 Model Y。

CPCA 表示，特斯拉在上月是中國第二大暢銷的電動車製造商，僅次於比亞迪 (1211-HK)，後者的銷量為 150,164 輛。

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