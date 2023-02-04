美擴大電動車稅收抵免範圍 特斯拉等更多車商受益

美擴大電動車稅收抵免範圍 特斯拉等更多車商受益 (圖片：AFP)
美擴大電動車稅收抵免範圍 特斯拉等更多車商受益 (圖片：AFP)

拜登政府週五 (3 日) 表示正修正車輛分類定義，讓更多特斯拉、通用汽車和其他品牌的電動汽車有資格獲最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免，促使更多車商受益。

美國財政部週五指出，正修訂休旅車 (SUV) 的定義範圍，允許跨界 SUV 車輛擁有獲得抵免的資格，促使更多車商受益。

財政部稱，採用面向消費者的美國環保局 EPA 燃油經濟性標籤標準，將使多家車企旗下受歡迎的 SUV 車型受益。

美擴大電動車稅收抵免範圍 特斯拉等更多車商受益 (圖片：AFP)
美擴大電動車稅收抵免範圍 特斯拉等更多車商受益 (圖片：AFP)

新的規定將通用汽車的凱迪拉克 Lyriq、特斯拉  Model Y、福斯  ID.4、福特野馬 Mach-E 和 Escape 車款的零售價格上限，從 5.5 萬美元提高到 8 萬美元。

此前，只有一款福斯 1D.4 被美國財政部定義為 SUV，狹隘的標準令許多汽車製造商詬病，特斯拉執行長曾公開批評，電動車稅收規則亂七八糟，特斯拉 5 人座版本的 Model Y 沒有被歸類為 SUV，但 7 人座版本則屬於符合稅收抵免的 SUV 類別。

通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 等企業則積極游說拜登政府改變這些標準，重新考慮旗下電動車的分類，使其有資格獲得聯邦稅收抵免。

汽車創新聯盟執行長 John Bozzella 讚揚美國財政部的決定，認為這將消除一些電動汽車稅收抵免的混亂，並讓消費者更有意願購買跨界休旅車或一般休旅車。

特斯拉 (TSLA-US) 週五收紅 0.91% 至每股 189.98 美元，通用汽車 (GM–US) 下滑 0.89% 至每股 41.13 美元。福特 (F-US) 因最新財報獲利衰退，其股價大跌 7.61% 至每股 13.23 美元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.09%

$12,409

原投組報酬率

+18.18%

$11,818

投組標的成分

  • 40%

    連宇

    2482

  • 20%

    神準

    3558

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 10%

    創惟

    6104

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞