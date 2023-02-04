拜登政府週五 (3 日) 表示正修正車輛分類定義，讓更多特斯拉、通用汽車和其他品牌的電動汽車有資格獲最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免，促使更多車商受益。

美國財政部週五指出，正修訂休旅車 (SUV) 的定義範圍，允許跨界 SUV 車輛擁有獲得抵免的資格，促使更多車商受益。

財政部稱，採用面向消費者的美國環保局 EPA 燃油經濟性標籤標準，將使多家車企旗下受歡迎的 SUV 車型受益。

美擴大電動車稅收抵免範圍 特斯拉等更多車商受益 (圖片：AFP)

新的規定將通用汽車的凱迪拉克 Lyriq、特斯拉 Model Y、福斯 ID.4、福特野馬 Mach-E 和 Escape 車款的零售價格上限，從 5.5 萬美元提高到 8 萬美元。

此前，只有一款福斯 1D.4 被美國財政部定義為 SUV，狹隘的標準令許多汽車製造商詬病，特斯拉執行長曾公開批評，電動車稅收規則亂七八糟，特斯拉 5 人座版本的 Model Y 沒有被歸類為 SUV，但 7 人座版本則屬於符合稅收抵免的 SUV 類別。

通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 等企業則積極游說拜登政府改變這些標準，重新考慮旗下電動車的分類，使其有資格獲得聯邦稅收抵免。

汽車創新聯盟執行長 John Bozzella 讚揚美國財政部的決定，認為這將消除一些電動汽車稅收抵免的混亂，並讓消費者更有意願購買跨界休旅車或一般休旅車。

特斯拉 (TSLA-US) 週五收紅 0.91% 至每股 189.98 美元，通用汽車 (GM–US) 下滑 0.89% 至每股 41.13 美元。福特 (F-US) 因最新財報獲利衰退，其股價大跌 7.61% 至每股 13.23 美元。