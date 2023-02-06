〈美股13F報告〉美第三大退休金Q4減碼台積電、阿里巴巴ADR

紐約州退休基金 (CRF) 向美國證券交易委員會提交的 13F 報告披露，該基金去年第四季調整投資組合，減持全球晶圓製造龍頭台積電、阿里巴巴在美上市股票，以及美高梅國際酒店集團，加碼摩托車生產商哈雷戴維森 (Harley-Davidson)。

CRF 是紐約州及當地雇員退休系統以及紐約州及當地警察和消防員退休系統的投資機構，是美國第三大退休基金，該基金淨資產估計值為 2332 億美元。

CRF 在去年 12 月底降低持有的 210 萬股台積電 ADR 部位，賣出 423,194 股台積電 ADR。

美第三大退休金減碼台積電、阿里巴巴 ADR (圖片：AFP)

台積電 ADR (TSM-US) 在 2022 年大跌 38%，但在今年迄今已飆升 27%。股神巴菲特去年罕見押注台積電，他旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 第三季首度買進約 6,010 萬單位台積電 ADR，持股比重近 1.4%，躍升成台積電的第五大股東。

台積電 2022 年業績繳出亮麗成績單，但台積電在 1 月的法說會上，總裁魏哲家預估今年不含記憶體，全球半導體產值約衰退 4%，晶圓代工產業產值約下滑 3%。

CRF 在去年第四季還出售 79,212 股的阿里巴巴 ADR ，將其投資部位降至 637,996 股。

美第三大退休金減碼台積電、阿里巴巴 ADR (圖片：AFP)

阿里巴巴 ADR 在 2022 年累計跌幅達 26%，而同期標準普爾 500 指數下跌 19%，今年迄今，阿里巴巴 ADR 大漲 21%，標普則上漲 7.7%。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 去年因與中國監管問題而受到重創，但由於對中國防疫政策變化的希望、中概股審計曙光，以及美中元首會談的樂觀情緒，阿里巴巴 ADR 自去年秋季開始上漲。

CRF 在去年第四季還減持美高梅股票 (MGM-US) 484,141 股至 677,981 股，同時加碼 155,070 股哈雷戴維森 (HOG-US)，將其投資部位翻倍至 317,809 股。

截稿前，全球最大且具有影響力的投資人之一、CRF 負責人 Thomas P. Dinapoli 拒絕就股票交易發表評論。