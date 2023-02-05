台積電、台塑四寶營收 友達等大廠法說 本周大事預告

台積電、台塑四寶等廠將於本周陸續公布營收，另外半導體、電子大廠也將召開法說會，經濟數據方面，將公布 1 月進出口統計，以及稅收統計，以下為本周大事預告：

台積電、台塑四寶營收出爐

台積電將於 10 日公布 1 月營收，受匯率、產能利用率下滑等影響，預計第一季及上半年營收估將衰退，下半年營運可望回溫，今年營收續拚成長；台塑四寶營收與展望則在 7 日出爐，隨著中國解封疫情逐步發展，塑化大廠看好後續需求逐步回溫，帶動今年營運好轉。

友達、日月光、譜瑞大廠法說

面板大廠友達將於 8 日召開法說會，面對目前電子業景氣，董事長彭双浪認為，電子業景氣可望在第二季後逐季往上，且今年整體表現會優於去年。另外，日月光投控、譜瑞、力旺、精測、康舒、穩懋也將召開法說。

景氣轉弱 1 月出口恐連 5 黑

財政部 7 日將公布 1 月進出口統計，受到海外訂單需求不確定慣性遞延與工作天數減少等因素影響下，研判 1 月出口將持續衰退「連 5 黑」，衰退幅度可能超過 2 成，同時 9 日也將公布 1 月稅收數據。

金仁寶集團北士科新總部動土

金仁寶集團旗下仁寶、康舒在 2021 年合資成立金仁寶總部資產開發股份有限公司，並得標北投士林科技園區 T16 街廓地上權，規劃新建 55 層樓高的集團營運總部大樓，金仁寶集團預計在 8 日舉行新建開工動土祈福典禮。

三星 Galaxy S23 登台 橘子遊戲嘉年華開跑

三星上半年旗艦機一如往常已在 2 月正式發表，本周將正式登台，今年推出 Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultra，價格較前代凍漲，但規格、鏡頭紛紛升級，晶片全系列都採用高通訂製的旗艦處理器 S8 Gen 2 特別版，在 CPU、繪圖、NPU 負責 AI 演算效能都比前代提升。

橘子年度盛會「橘子嘉年華」將在 6 至 19 日正式登場，連 14 天的「超橘樂園」邀請玩家線上暢玩旗下 9 款遊戲，其中《天堂Ｍ》、《新楓之谷》等 5 款知名遊戲 NPC 也將在 11-12 日於實體活動亮相。