橘子嘉年華開跑 打造首場NPC電玩市集

橘子 (6180-TW) 年度盛會「橘子嘉年華」將在 6 至 19 日正式登場，連 14 天的「超橘樂園」邀請玩家線上暢玩旗下 9 款遊戲，其中《天堂Ｍ》、《新楓之谷》等 5 款知名遊戲 NPC 也將在 11-12 日於實體活動「好神 SHOW 市集」亮相，打造首場 NPC 電玩市集。

橘子嘉年華自 2020 年開辦至今邁向第 7 屆，本次實體活動從遊戲動漫首度跨域體育、再結合美食和音樂，活動期間完成指定任務，即可集豆扭大獎，有機會把特斯拉電動車開回家，總獎項總價值上看千萬。

另外，橘子嘉年華 - 超橘樂園九款遊戲《天堂Ｍ》、《新楓之谷》、《艾爾之光》、《CSO 絕對武力》、《天堂月費服》、《天堂國際服》、《天堂免費服》、《新瑪奇》、《新龍之谷》都將參展。

今年橘子嘉年華也強勢回歸線下，首度移師高雄，將在 11-12 日在高雄巨蛋舉辦「好神 SHOW 市集」，跨界在地體育賽事合辦遊戲主題日，打造身臨其境的遊戲體驗區，更串聯集團旗下各產品服務將「超橘樂園」實體化。

此外，橘子更攜手生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」打造音樂和美食的戶外饗宴，集結多攤道地特色小吃，還有糜先生、Crispy 脆樂團、Leo 王等人氣音樂創作者帶來精彩演出，以遊戲、美食、音樂的連續重擊刷新玩樂標準，全面加值 ACGN 族群的泛娛樂體驗規格。