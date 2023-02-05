比爾蓋茨批評馬斯克 火星計畫太花錢還不如投資疫苗

太空探索技術公司 Space 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 近來持續致力於火星殖民計畫，但是，微軟創辦人比爾蓋茨 (Bill Gates) 在受訪時表示，殖民火星相當花錢，他認為馬斯克還不如投資疫苗的開發來拯救生命。

比爾蓋茨在接受 BBC 採訪時，被問及他是否認為馬斯克有資格成為慈善家。比爾蓋茨回應說，他認為馬斯克目前不是這樣的人，但未來可能會改變。同時也對馬斯克所進行的火星殖民計畫提出質疑。

馬斯克與比爾蓋茲先前就曾多次隔空互嗆，比爾蓋茨認為，與其把人送上火星，還不如資助疫苗開發。「去火星實際上是相當昂貴的，不如購買麻疹疫苗，挽救一條生命只需要 1000 美元。」比爾蓋茲說道。

從對新冠肺炎疫情的看法、電動卡車的想法，或是對彼此的評價，比爾蓋茨與馬斯克頻繁地互槓。去年中馬斯克就曾發文挖苦比爾蓋茲，因為比爾蓋茲放空特斯拉，現在需要十幾億美元才能平倉。

馬斯克也曾抱怨比爾蓋茲放空 5 億美元的特斯拉股票，回嗆他絕對不會支持蓋茲的慈善事業。「抱歉，當你 (蓋茲) 做空特斯拉時，我不能認真看待你在氣候變遷方面的慈善事業，特斯拉可是在解決氣候變化方面做得最多的公司。」

比爾蓋茲接受訪問時則回應，放空特斯拉與氣候變遷無關，這只是一種投資，不代表他反對幫助解決氣候變遷問題，做空特斯拉不意味著他反對電動汽車的興起。