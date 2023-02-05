5大利空干擾 我1月出口估年減逾2成 連5黑成定局

財政部 7 日即將公布今 (2023) 年 1 月出口統計，在全球經濟成長趨緩、產業持續調整庫存、海外訂單不確定性、高基期及工作天數減少等因素影響下，1 月出口預計持續衰退，連 5 黑已成定局，預估單月出口值約 304 億美元到 320 億美元，年減幅逾 2 成以上。

為抑制通膨升溫壓力，美國聯準會去 (2022) 年共大舉升息 17 碼，高利率壓縮歐美消費需求，在電子、傳產貨類齊跌的情況下，連帶拖累我去年出口表現，全年出口值呈現「先盛後衰」，出口值在第 2 季攀上高峰後，下半年起從急速收縮轉為衰退。

根據財政部統計，去年第 4 季出口值 1118.1 億美元、年減 8.6%，終止連續 9 個季度正成長趨勢，而且跌幅也比主計總處原先預期的 3.9% 還大。

進一步看主要出口貨類的表現，過去支撐出口半壁江山的電子零組件與資通訊設備在去年 12 月出口就已同步下滑，傳產貨類包括塑橡膠、化學品、礦產品與紡織品等出口值也同步衰退；電子與傳產貨類已開始進入衰退周期，勢必波及 1 月出口表現。

以市場別來看，我對中國與香港、東協、日本、歐洲與美國等五大市場 12 月出口值同步衰退，其中對中國與香港、東協、歐洲的出口值年減幅更高達 1 成；值得注意的是，我對中國與香港去年全年出口值年減 1.6%，是五大市場中唯一衰退的市場，後續減幅是否持續擴大仍有待觀察。

市場預期，儘管越來越多國家已鬆綁防疫規定，但主要經濟體中國疫情尚未完全回穩、企業的庫存調整壓力尚未消除，加上去年上半年高基期，以及 1 月因農曆春節工作天數減少，前述 4 大原因加總讓 1 月出口難以樂觀，不僅連 5 黑成定局，首季也將出現負成長。