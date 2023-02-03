台灣金聯今年釋出107戶平價宅 最低總價178萬

台灣金聯今 (3) 日在官網公告最新釋出的平價宅，今 (2023) 年共釋出 107 戶平價宅仍集中在六都，合計共釋出 93 戶，總價最便宜的是位在宜蘭縣蘇澳鎮的 27 坪華廈，總價僅 178 萬元；最貴的則是桃園市龜山區長庚商圈的大樓，總坪數 107 坪，總價 3706 萬元。

台灣金聯幾乎每年都會召開記者會公告並介紹平價住宅，但在政策打炒房、《平均地權條例》修法等打炒氛圍影響下，台灣金聯對於今年的平價宅出售刻意低調，僅在官網公告。

根據台灣金聯公告，今年釋出的平價宅主要仍以雙北市為主，其中桃園市一口氣推出 33 戶，新北市共釋出 25 戶、台北市推出 17 戶，高雄市 9 戶、台南市 7 戶、台中市 2 戶。

如以總價來看，今年所釋出最低價的平價宅中，編號 43 號、位於宜蘭縣蘇澳鎮中山路 1 段 441 號 5 樓之 3 的華廈最親民，總坪數共 27.28 坪、總價只要 178 萬元，換算每坪單價約 6.5 萬元，該物件鄰近蘇澳國小、台電、榮總蘇澳分院，生活及交通機能便利。

至於總價最貴的則是編號 61 號、坐落在桃園市龜山區文化二路 66 號的住宅大樓，總價 3706 萬元、總坪數 107.3 坪，每坪單價 34.53 萬元，該物件屋齡僅 6 年，位於長庚商圈，鄰近機捷 A8 站，生活機能佳且交通便利。

至於新北市釋出的 25 戶平價宅中，主要分布在三重區、新店區等行政區，其中三重區共釋出 6 戶，總價最貴的是編號 18 號、位於三重區中正南路的翔譽雙子星，總價 2516 萬元、坪數 50.26 坪，每坪單價 50 萬元。該物件鄰近菜寮站，坐擁河景，格局方正採光佳，小家庭三房靈活運用空間。

至於台北市總價最貴的是編號 14 號，座落於台北市文山區辛亥路 4 段 209 巷 38 號 16 樓的南方莊園高樓三房，該物件總價 3178 萬元、總坪數 44.13 坪，每坪單價約 72 萬元，鄰近捷運辛亥站及萬芳醫院商圈，交通機能一應俱全。

台灣金聯表示，平價宅申購登記時間為 2 月 8 日到 3 月 7 日，要約保證金及登記手續費為 3.1 萬元，未中籤者要約保證金無息退還，但 1000 元手續費不予退還，可用個人支票、銀行支票、郵局匯票、銀行匯款回單等方式，繳交票據者應以申購日為發票日的即期支票繳交，最遲需在 3 月 8 日前提示兌現始完成登記。