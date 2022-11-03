中裕合作夥伴終止歐洲銷售 目標年底前尋新合作對象

中裕 (4147-TW) 與合作夥伴 Theratechnologies 終止愛滋病新藥 Trogarzo 在歐洲的銷售權利，由於 Theratechnologies 在歐洲部分國家藥價未達預期，無法達到合理利潤，因此將歐洲行銷權退回。中裕目前正積極尋找新合作對象，預計年底前定案。

中裕解釋，依照雙方合作內容，為確保新藥價格能高於生產、供應鏈成本且有合理利潤，因此有訂定銷售底價，而 Theratechnologies 對歐洲幾個主要國家藥價協商不滿意，其給付價格未達銷售底價導致難以上市，因此 Theratechnologies 提出終止歐洲銷售契約，並將歐洲行銷權利退回。

中裕表示，雙方正在進行藥品銷售資料的移轉，且仍有部分權利金在計算中，預計第四季認列，另外歐洲地區會先推動指定患者藥物使用計劃 (PA-NPP)，除了持續在歐洲供應愛滋病新藥外，同步尋找新合作對象並與幾家業者洽談中，目標年底前定案。

中裕 2016 年 3 月與加拿大公司 Theratechnologies 簽訂愛滋病新藥 Trogarzo 美國及加拿大地區 (北美地區) 獨家銷售行銷契約，後續於 2017 年 3 月增加歐洲地區行銷授權，包括歐盟及英國、以色列、挪威、俄國、瑞士等超過 30 個國家。

中裕強調，雖然 Theratechnologies 終止歐洲地區銷售，但仍持續保有北美地區獨家銷售的權利，加上歐洲愛滋病新藥歐洲市場銷售剛起步，整體銷售淨額不到美國市場的 10%，對於公司業務影響有限。