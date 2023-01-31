合一糖尿病足傷口潰瘍新藥 通過新加坡審核

合一 (4743-TW) 今 (31) 日公告，旗下糖尿病足部傷口潰瘍新藥 FESPIXON 查驗登記，獲得新加坡衛生主管機關 (HSA) 審核通過。由於新加坡 HSA 為東協指標性法規審查單位，隨著新藥取得認證，也成為跨足東協市場的重要里程碑。

根據國際糖尿病聯盟 (IDF) 統計，2021 年新加坡糖尿病盛行率為 11.6%；另外依據 2021 年文獻揭露，新加坡的門診及住院病人，每人每年用於治療糖尿病潰瘍平均費用為 3368 美元、小截肢平均費用為 10486 美元，大截肢平均費用則為 30131 美元，顯示糖尿病足部傷口潰瘍造成的醫療負擔，影響病人及其家庭。

合一開發的糖尿病足部傷口潰瘍新藥 FESPIXON 為創新作用機轉新藥，經由抑制發炎反應及活化特定趨化因子，改變慢性傷口的巨噬細胞極化作用，將傷口潰瘍由 M1 型巨噬細胞為主之傷口微環境，轉化為 M2 型巨噬細胞為主之傷口微環境，調控傷口之發炎期進入增生期，達到傷口潰瘍癒合。

合一積極拓展東南亞市場，將根據台灣藥品製售證明 (CCP) 申請市場准入，第一階段先以新加坡、馬來西亞、泰國為主，第二階段鎖定越南、菲律賓、印尼與印度。