鮮活果汁-KY1月營收1.78億元 期待今年營運隨解封回溫

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布最新營收，2023 年 1 月營收 1.78 億元，月減 47.68%，年減 53.4%，公司指出，因春節假期提早至 1 月，工作天數減少影響，以及客戶配合物流作業，多已提前至去年 12 月啟動備貨需求，導致 1 月營收下滑。

中國大陸自去年底已逐步放寬疫情管制，鮮活果汁 - KY 主管指出，中國大陸市場內需消費市場漸漸釋出民生消費需求，春節假期消費人潮出籠，帶動線上線下餐飲消費成長，期望隨著疫情穩定下行，人口紅利與消費力持續回溫。

鮮活果汁 - KY 憑藉少量多樣客製化的製程優勢，為客戶打造專屬的口碑飲品原料，公司持續開發新產品、布局新市場、新通路，以期經濟規模效益、產品組合優化，改善公司獲利結構。鮮活目前擁有三大廠每年總產能可達 13 萬噸優勢，加上集團共配模式，將持續強化自動化倉儲與物流配送效率，並提高智能化生產體系與溯源管理，預期隨著疫情封控逐漸放寬，2023 年營運可望穩健發展。

鮮活果汁 2022 年營收 41.06 億元，年減 10.41%，去年前三季營收 34.37 億元，毛利率 28.74%，年減 10.91 個百分點，稅後 3.36 億元，年減 51.87%，每股純益 9.94 元。