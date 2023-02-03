雲端榮景不再 大型科技股業績成長恐失動力

大型科技業者的慘澹業績強化了人們對雲端服務榮景正在放緩的擔憂，在經濟放緩打擊公司的其他業務時限制了獲利豐厚的來源，並促使人們押注人工智慧作為下一個成長動力。

在雲端市場具主導地位的亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 的財報顯示，雲端業務的成長處於自 2015 年開始公布數據以來的最低水平，並且可望進一步放緩。

Alphabet Inc (GOOGL-US) 的雲端業務規模較小，該公司表示谷歌雲端成長了 32%，這是該公司自 2019 年開始報告該數據以來的最低增幅。

糟糕的業績反映出企業客戶在疫情後開始省錢，其預算在過去一年因高通膨和利率上升而受到壓縮。

Bernstein 分析師表示，「曾經被認為是科技領域最具防禦性的收入來源，如今投資人開始質疑雲端業務的周期性。」

長期以來，雲端服務一直是微軟和亞馬遜的可靠收入來源。

微軟這家 Windows 製造商公布其 Azure 雲端計算業務在 2020 年每季都成長約 50%，當時疫情迫使人們在家工作和上課。與此同時，市場領導者亞馬遜網絡服務 (AWS) 稱同期銷售額成長約 30%。

然而，時代變了。

根據 Refinitiv 的數據，AWS 的成長幅度在 2022 年最後三個月放緩至創紀錄的 20%，為 214 億美元，略低於分析師估計的 220.3 億美元。

微軟在其包括 Azure 在內的智慧雲端業務營收成長 18%，超過預期。但當前本季 217 億美元至 220 億美元的財測低於分析師們 221.4 億美元的預期。

Insider Intelligence 首席分析師利普斯曼 (Andrew Lipsman) 表示：「AWS 的減速甚至比預期的還要糟糕，這意味著亞馬遜在未來幾季不能那麼依賴該業務部門的營業利潤。」

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基 (Brian Olsavsky) 周四 (2 日) 表示，該公司預計未來幾季的雲端成長速度將放緩。這與微軟相呼應，微軟上周表示，其 Azure 雲端計算業務的增幅將在 3 月當季放緩 4-5 個基點。

Atlantic Equities 分析師考德威爾 (James Cordwell) 表示：「工作負載快速轉移到雲端的兩年時間剛剛結束，雲端支出可能存在很多低效問題，現在人們將注意力轉移到提高效率上。」