科技股反彈上攻 法人看好雲端產業後市

科技股近期反彈，據統計，近一個月 S&P500 指數上漲 7.64%，同期間費城半導體指數也有 2 成以上漲幅，MSCI 高科技指數也漲超過雙位數，明顯優於大盤，其中相對看好雲端相關產業，具備中長線上漲潛力。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，近期多數國際大廠紛紛下修資本支出，並降低非必要開支，但大型雲端服務商受惠於客戶端需求強勁，帶動資本投資仍持續增加，今年第 3 季財報公布後，業者平均雲端服務資本投資年比由 21% 上修至 26%。

楊博翔分析，在金融海嘯時期，雲端業者營收成長雖從 30% 降至 10%，但隔年迅速恢復動能，加上雲端服務業者已陸續進入規模化收割期，搭配各產業企業數位化，已成不可逆趨勢，一旦投資氣氛轉佳，雲端相關股價表現也將跟進反映。

楊博翔認為，明年美國總體經濟與企業獲利預估，受到高利率、低成長等影響，使企業投資偏向保守，但其實企業主要樽節開支主要以硬體設備為主，而雲端服務所屬的軟體預算比例，在未來 3 年仍將持續上升，反映出軟體投資相對於硬體設備，更能帶給企業營運效率與成本上的優勢。

楊博翔指出，進入雲端化服務後，企業無須再投資高昂 IT 費用，僅需每月支付費訂閱，不合適也能取消，反而更適合目前電價與人力成本走升的環境。

根據外資券商調查，企業近年積極導入雲端服務的最大原因，是上述 IT 預算有限所致，更加凸顯雲端成本優勢，搭配擴充彈性、安全性、備援性，以及可異地工作等優勢，讓雲端服務逐年取代傳統 IT 模式，帶動整體產業維持成長不墜。