四大雲端業者分食美國防部訂單 台廠供應鏈雨露均霑

美國國防部近日宣布，旗下聯合作戰雲端能力 (JWCC) 計畫將由微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、甲骨文 (ORCL-US) 等，共同分食總價值高達 90 億美元的合約，預計在 2028 年前陸續交付，市場認為，美系雲端大廠拿下國防雲端大單，台廠供應鏈將可望雨露均霑。

美國國防部原本是在 2021 年推行聯合企業防禦基礎設施項目 (JEDI)，當時由微軟獨家拿下近 100 億美元訂單，不過受亞馬遜等其他業者抗議後，美國國防部在當年 7 月放棄該計畫，後續才以多家服務供應商分食的模式，推出聯合作戰雲端能力 (JWCC) 計畫。

根據外媒報導，包含微軟、亞馬遜在內的四家供應商這次都獲得美國國防部不定期 / 不定量 (IDIQ) 的合約，也為未來數年雲端需求注入一劑強心針。

隨著雲端伺服器需求保持成長，作為美系雲端資料中心業者包含鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、神達 (3706-TW) 等營運可望受惠，英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 近期也陸續傳出打進一線大廠，整體而言，台廠供應商對明年展望均不看淡。

展望明年，廣達認為，整體雲端資料中心後市不看淡，雖預期明年成長幅度將低於今年，但仍可望維持雙位數成長，並強調擴產步調將不停歇，其他包含英業達、緯穎、技嘉等也在產能開出、新業務有所斬獲下，對明年伺服器營運展望維持雙位數成長目標。