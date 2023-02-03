〈美股早盤〉美1月非農澆熄市場Fed鴿派預期 主要指數開低

美國 1 月非農新增就業人數遠超預期，不僅澆熄市場對聯準會（Fed）在未來轉鴿預期，也可能削弱 Fed 打通膨的努力，美股主要指數周五（3 日）開低，美國 10 年期公債殖利率升破 3.5%、美元指數升逾 102。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌近 2%。

美國勞工部公布的數據顯示，1 月非農新增就業人數 51.7 萬人，遠超市場預期的 18.5 萬人，修正後前值為 26 萬人。當月失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6%，前值為 3.5% ，創 53 年新低，凸顯出美國勞動力市場的韌性。

美國非農新增就業數據遠超預期引發市場擔憂，就業市場疲軟仍是 Fed 的目標之一，但 1 月數據未若預期般發展，給 Fed 放棄升息的可能性潑了一盆冷水。

數據公布後，美元指數短線飆升近 60 點，報 102.29，美國 10 年期公債殖利率短線一度飆升超 10 個基點，刷新日高至 3.4803%，使得日內整體轉而漲約 8.40 個基點。

華爾街投行高盛認為，一個「經濟的好消息」對股市不利，但非常糟糕的數據也對股市不利。分析師指出，假如非農介業報告優於預期，特別是薪資成長強勁的話，美元有望進一步走強，進而打壓其他主要非美貨幣和金價。

Fed 主席鮑爾兩天前曾警告市場央行對抗通膨的戰鬥遠未結束，而今日這份超預期的非農報告似乎呼應當時的言論，給 Fed 有繼續收緊貨幣政策的空間。

投資人此前一直在替他們認為各國央行本周不同程度的鴿派傾向歡呼。鮑爾日前貨幣政策會後記者會上表示，Fed 在對抗通膨方面取得進展，但大型科技公司財報顯示經濟出現警訊，市場情緒憂喜參半。

其他消息方面，國際油價連續兩周下跌，原因是市場對中國需求復甦的樂觀情緒減弱，而美國庫存持續上升。

金價在周四下跌近 2% 後小幅走高，因投資人對包括 Fed 在內的已開發國家正在控制通膨的樂觀情緒重燃，紛紛拋售避險資產。

截至台北時間周五（3 日）22 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 4.12%，至每股 103.30 美元

Google 母公司 Alphabet 上季財報慘淡，營收報 760.5 億美元、每股獲利報 1.05 美元，雙雙低於華爾街分析師預期的 765.3 億和 1.18 美元。此外，YouTube 廣告營收低於分析師預期，自去年同期的 86.3 億美元下降 8%。Alphabet 盤前股價下跌逾 3%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.64%，至每股 149.85 美元

蘋果上季財報不佳，營收報 1,172 億美元、稀釋後每股獲利報 1.88 美元，均低於華爾街分析師預期的 1,211 億美元和 1.94 美元，其中營收年減 5.5%，為近四年來首次下滑。此外，蘋果上季 iPhone 營收表現也不佳，年減 8.17% 至 657.8 億美元，遠不及華爾街分析師預期的 682.9 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 5.53%，至每股 106.67 美元

美國電商巨擘亞馬遜儘管上季營收優於市場預期，但 AWS 雲端業務營收成長自上季下滑且不及預期，加上第一季財測黯淡，美股盤前股價跌 4%。財報顯示，亞馬遜上季營收年增 15% 至 1,492 億美元，優於分析師預估的 1,454.2 億美元；每股獲利報 0.03 美元，遠低華爾街分析師預估的 0.18 美元，另外 AWS 營收雖年增 20% 至 214 億美元，仍不及分析師預估的 218.7 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月非農新增就業報 51.7 萬人，預期 18.5 萬人，修正後前值 26 萬人

美國 1 月失業率報 3.4%，預期 3.6%，前值 3.5%

美國 1 月平均每周工時報 34.7 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.4 小時

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.3%，修正後前值 4.9%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

美國 1 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.3%，前值 62.3%

美國 1 月 ISM 非製造業指數預期 50.4，前值 49.6

華爾街分析：

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 表示，非農報告顯示就業市場火熱，在如此強勁的情況下，很難看到薪資壓力要如何充分緩解，也將更難看到 Fed 停止升息並考慮降息的想法。

J Safra Sarasin 固定收益策略師 Alex Rohner 在報告中寫道，風險市場受到較低隱含政策利率和 Fed 將實現軟著陸的預期提振。然而軟著陸應該很難實現，從過去來看，像當前這樣大幅緊縮周期曾導致失業率急遽上升和經濟衰退。