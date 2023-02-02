創意去年Q4賺一股本創新高 全年EPS 27.69元也締新猷

創意去年Q4賺一股本創新高 全年EPS 27.69元也締新猷。(圖:AFP)
創意去年Q4賺一股本創新高 全年EPS 27.69元也締新猷。(圖:AFP)

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (2) 日公布去年第四季財報，受惠挖礦專案進入量產階段，營收創下歷史新高，稅後純益達 13.46 億元，較前年大增 1.6 倍，每股稅後純益 10.05 元，雙雙改寫單季新高，累計全年每股大賺 27.69 元，同樣締造新猷。

創意董事會今日也決議通過去年盈餘分配案，每股擬配發 14 元現金股利，配發率 50.56%，預計共發出 18.76 億元。

創意去年第四季營收 80.83 億元，季增 33.34%，年增 64.62%，毛利率 33.4%，季減 1.48 個百分點，年增 0.5 個百分點，營益率 18.41%，季減 0.5 個百分點，年增 6.18 個百分點，稅後純益 13.46 億元，季增 27.22%，年增 161.36%，每股稅後純益 10.05 元。

創意去年營收 240.4 億元，年增 59.12%，毛利率 34.67%，年增 0.05 個百分點，營益率 17.05%，年增 5.97 個百分點，稅後純益 37.1 億元，年增 154.11%，每股稅後純益 27.69 元。

展望今年，創意預計在明日召開法說會，包括 ASIC 產業市況、先進封裝趨勢、客戶需求、各案件量產時程、全年營收展望等，預料都是法說焦點。

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