鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為91.9元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.25元下修至7.77元，其中最高估值9.51元，最低估值6.31元，預估目標價為91.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|9.51
|12.91
|最低值
|6.31
|8.63
|平均值
|8.02
|10.39
|中位數
|7.77
|10.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|80,563,000
|93,118,066
|最低值
|70,472,000
|81,984,614.97
|平均值
|75,121,074.8
|85,302,800.83
|中位數
|75,124,426.28
|82,281,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.54
|8.6
|7.52
|8.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
|68,039,379
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。