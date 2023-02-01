台積電甩尾助攻 台股漲154點收全場最高15420點 奪回年線

美股四大指數週二全面收漲，台股今 (1) 日開高走高，電子權值股普遍回神，大立光強勢走高，光電股成為買盤焦點，儘管盤中遇到亂流，加權指數漲勢收斂，但台積電尾盤拉高，帶動大盤終場上漲 154.93 點或 1.01%，收在全場最高 15420.13 點，收復年線，成交值 2336.78 億元。

櫃買指數終場上漲 1.75 點或 0.9%，收在 196.54 點，成交值 654.38 億元。上市櫃成交值合計 2991.16 億元。

權王台積電今天開高，一度漲逾 2%，衝上 533 元，雖然盤中遇到亂流，但終場前最後一盤湧入 7700 多張大量，帶動股價回穩，收在 530 元，漲幅 1.53%；股王大立光利空出盡，今天呈現價量齊揚，大漲逾 4%，挺進 2200 元之上；台達電、瑞昱、廣達、研華、日月光投控等電子指標股同受買盤青睞，漲幅約 1-3%。

在大立光強漲帶動下，光學族群今天躍居買盤焦點，玉晶光收漲近 2%，亞光、聯一光股價勁揚 3-4%，佳凌、伯特光、今國光等都在盤上表現。中小尺寸面板廠彩晶依舊人氣暢旺，股價勁揚逾 3%，誠美材、明基材、光耀、元太、智晶等面板相關個股也獲資金點火。

金融股今天漲跌互見，國泰金、兆豐金、上海商銀、元大金上漲 1-2%，但開發金、富邦金、中信金等震盪走跌。中租 - KY 去年獲利 272 億元，年增 26%，每股大賺 17.17 元，今天獲得買盤追捧，股價勁揚超過 4%。

傳產方面，貨櫃雙雄長榮、陽明呈現多空拉据，在平盤上下游走，萬海相對有撐漲逾 1%；亞德客 - KY 站穩千金股，今天股價勁揚逾 3%，收 1055 元；中鋼、台泥、和泰車等產業指標股也有不錯表現。

餐飲業營運受惠內用聚餐需求暢旺，加上政府將普發現金 6000 元、中國解封商機，相關個股今天吸引買盤進駐，王品直奔漲停板 197 元，創近 2 年新高，瓦城、六角、漢來美食、美食 - KY、八方雲集、亞洲藏壽司等均表現不俗。