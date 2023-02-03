〈台股盤後〉大盤收小紅飛越15600點 不排除續震盪攻堅

台股今 (3) 日受惠市場多方買盤勢力施力，指數震盪向上，終場收紅上漲 7.5 點，或 0.05%，終場指數報 15602.66 點，全場成交值 2372.73 億元。市場專家指出，台股目前呈現利空不跌，在交易量能向上同時，多方掌握盤面，不排除續震盪攻堅，但風險已相對增加。

台北股市 3 日集中市場加權股價指數早盤開在 15591.95 點，最低 15504.03 點，最高爲 15617.73 點，終場集中市場加權股價指數以 15602.66 點，全場成交值 2372.73 億元。

今天大盤的收紅，主要在台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 的拉尾盤，終場台積電上漲 2 元，或 0.37%，以盤中最高點的 542 元作收，聯發科終場上漲 4 元或 0.54%，收在 751 元。

而鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 0.4 元，以 99.6 元作收；另外，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 25 元或 1.13%，收盤報 2245 元。

ABF 載板類股收盤全面下跌，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 收盤均走低。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤上漲 1 元，收盤價報 157 元，陽明 (2609-TW) 收盤上漲 0.1 元，收盤報 63.6 元，萬海 (2615-TW) 收盤上漲 0.9 元，收盤價報 79.5 元。

台股的 IC 設計股今天成為大盤盤面焦點，信驊 (5274-TW) 攻上 2500 元漲停價，連兩日坐穩股王寶座，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤目前由多方掌控，加以在權值股護住指數同時，也掩護中小型股展現活潑的走勢。

證券分析師黃漢成則指出，台股仍有資金等待進場，預估現階段台股將維持高檔震盪格局。