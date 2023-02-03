〈聯發科法說〉去年Q4純益探兩年新低 全年仍大賺逾7個股本 EPS 74.59元

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (3) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受客戶調整庫存影響，毛利率、營益率雙降，稅後純益也降至 185.14 億元，創兩年來新低，每股純益 11.66 元，全年純益則維持小幅成長、達 1181.41 億元，年增 6%，每股稅後純益 74.59 元，大賺 7 個股本。

聯發科去年第四季營收 1081.94 億元，季減 23.9%，年減 15.9%，毛利率 48.3%，季減 1 個百分點，年減 1.3 個百分點，營益率 16.7%，季減 6.6 個百分點，年增 6.4 個百分點，稅後純益 185.14 億元，季減 40.4%，年減 38.6%，淨利率 17.1%，季減 4.8 個百分點，年減 6.3 個百分點，每股稅後純益 11.66 元。

聯發科去年全年營收 5487.96 億元，年增 11.2%，毛利率 49.4%，年減 2.5 個百分點，營益率 23.1%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 1181.41 億元，年增 6%，淨利率 21.6%，年減 1.1 個百分點，每股稅後純益 74.59 元。

聯發科去年第四季因應手機客戶進入庫存去化階段，營收顯著降溫，隨著營收規模收斂，毛利率、營益率也雙雙下滑，分別創下 5 季、8 季來新低，影響整體獲利縮水。

另外，聯發科去年第四季存貨淨額為 707.03 億元，存貨週轉天數為 126 日，高於前季的 111 日及前年同期的 100 日。