台積電回穩 台股翻紅小漲7點收15602點 單周飆漲近670點

美國科技股周四在 Meta 領軍下強勢收高，但連漲多日的台股今 (3) 日面臨回檔壓力，電子、金融熄火，傳產股漲跌互見，加權指數一度挫逾 90 點，但隨著台積電止穩，大盤跌勢同步收斂，終場翻紅小漲 7.5 點，收在 15602.66 點，改寫逾 7 個月來的收盤新高，成交值 2372.72 億元。台股周線連 4 紅，累計本周上漲 669.73 點。

櫃買指數終場上漲 0.33 點或 0.17%，收在 200.16 點，成交值 750.87 億元。上市櫃成交值合計 3123.59 億元。

台積電今天熄火，一度跌至 536 元，但午盤獲得買盤支撐，回到平盤附近拉鋸，終場小漲收 542 元；電子股漲跌互見，日月光投控逆勢勁揚近 3%，大立光、台達電獲資金點火漲逾 1%，聯電、鴻海、廣達則震盪走低；ABF 載板大廠欣興、南電賣壓沉重，股價重挫 3-4%。

航運股表現有撐，貨櫃三雄中以萬海漲逾 1% 較強勢，台船、漢翔等也表現不俗。金融股相對有壓，國泰金、富邦金、兆豐金跌逾 1%，不過，玉山金、台新金、永豐金等仍收漲。

信驊昨天超車大立光躍居股王後，今天噴出一根漲停，達 2500 元，創 8 個多月新高，旭隼、亞德客 - KY 兩檔千金股也上漲 1-2%，譜瑞 - KY 收漲逾 1%，距離千元大關只差一步，而力旺、創意、嘉澤、富邦媒等賣壓偏重，股價震盪走跌。