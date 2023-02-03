全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週四 (2 日) 一改先前論調表示，他不再認為「現金是垃圾」。

隨著聯準會自去年一系列激進升息，這位債券天王受訪時表示，過去的一年裡，現金相對於股票和債券變得非常有吸引力。

達里歐解釋，雖然債券可能為投資人提供更高的殖利率，但美國、歐洲和日本公債膨脹，以及實質利率為負，使得債券的吸引力降低，現金吸引力相對大增。

和去年 5 月相比，達里歐的觀點出現 180 度大轉變，當時達里歐持續敦促投資人遠離現金。達里歐至少從 2019 年開始就一直主張現金是垃圾，但他自去年 10 月份起就開始微調其論點。他在 10 月推文表示，他已經改變現金作為一種資產的看法，認為現金是「中性的」，既不是非常好也不是非常壞的交易。

避險基金天王不再認為「現金是垃圾」 (圖片：AFP)

美國聯準會週三 (1 日) 如預期宣布升息 1 碼，聯準會主席鮑爾重申，聯準會將持續升息以壓低通膨，而且今年沒有必要降息。

不過，鮑爾提到，通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，這個鴿派訊號令投資人歡欣鼓舞，通膨減緩表明，聯準會很可能能夠完成本輪升息週期並避免經濟嚴重下滑，，推動股市、債市和一系列風險資產週三走高。

對此，達里歐週四警示：「投資人不會看到聯準會 (今年) 轉向寬鬆，我認為這可能是最簡單、也是最安全的押注。」

橋水基金去年大舉放空 50 多檔歐洲股票而獲利滿滿，但隨著歐股自去年 9 月底以來的大幅反彈，橋水旗下王牌基金 Pure Alpha 栽了跟斗，一整年賺取的收益，僅在最後 2 個月大幅回吐年內收益。

根據 LCH Investment 數據推算，橋水基金 2022 年獲利約為 62 億美元，遠遠不及去年位列第一的 Citadel，後者為客戶創造創紀錄的 160 億美元利潤，跑贏業界同行。