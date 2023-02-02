取消新股發售後 阿達尼回應：將審查公司融資戰略

阿達尼集團的旗艦公司阿達尼企業 (Adani Enterprise) 週三撤回 25 億美元的新股發售計畫後，創辦人兼董事長的印度首富阿達尼 (Gautam Adani) 週四 (2 日) 表示，公司將審查其融資戰略。

阿達尼企業週三突然撤回 25 億美元的新股發售計畫，理由是避免投資人免於潛在損失的影響。外界猜測，銀行可能想要更多的貸款抵押品，或是正在審查阿達尼公司債務的價值以作為貸款依據。

阿達尼週四回應：「一旦市場穩定下來，將審查其融資計畫。」

阿達尼還強調，公司基本面很強，資產負債表健康，而且資產相當穩健，現金流非常強勁，在履行債務義務方面擁有無可挑剔的記錄，關於撤回新股發售，他表示投資人利益是首要考慮因素。

阿達尼指出：「市況是前所未有的，公司股票價格在一天中波動。鑑於這些特殊情況，董事會認為繼續發行新股在道德上是不正確的。」

阿達尼集團近期遭空頭盯上，賣空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 1 月 25 日發布報告聲稱，阿達尼集團無恥參與的股價操縱和會計欺詐計畫，同時對阿達尼集團旗下七家公司的債務和估值提出擔憂。

阿達尼集團長達 413 頁聲明予以反駁，稱這份報告是惡意損害其聲譽，而且研究不足，目的是要「破壞」阿達尼企業的新股發售，集團將會上法院提告，兩派人馬對簿公堂。

阿達尼企業週三撤回新股發售後，其股票慘遭血洗，巿值已蒸發約 700 億美元，而上週仍是全球第 3 大富豪的阿達尼，排名已掉到第 13 名，個人身家縮水超過 485 億美元。