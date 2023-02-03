第八次了！巴菲特再度減持比亞迪 套現3.5億港元

港交所揭露資料顯示，「股神」巴菲特旗下波克夏 (BRK.B-US) 在 1 月 27 日再度減持比亞迪 (01211-HK) H 股 155 萬股，套現 3.5 億港元，為巴菲特第八度減持。

《券商中國》報導，港交所周四（2 日）發布文件顯示，波克夏已於 1 月 27 日出售 155 萬股比亞迪 H 股，平均出售價格為每股 226.32 港元，持股比重從 13.04% 降至 12.9%。

今年以來，這是港交所第二次揭露波克夏減持比亞迪 H 股，也是去年 8 月巴菲特首次減持以來第八次出手。目前波克夏累計已減持約 7,322 萬股，持倉已經減少逾 30%。

目前來看，比亞迪股價並未受巴菲特減持利空影響。相較於去年第 4 季震盪走勢，今年以來，比亞迪股價大幅回升。截至周四收盤，比亞迪 H 股股價報收 262 港元，今年來勁漲 37%，A 股報收 302.62 元，上揚 19%。

「巴菲特減持（比亞迪）的決定有多重原因，既有巨大浮盈後獲利了結，也有規避風險的考量。」美國匯盛金融管理公司首席經濟學家陳凱丰認為，巴菲特出手比亞迪的過程，可能需要很長時間，且「清倉」或許只是時間問題。

比亞迪周三發布 1 月產銷快報，新能源車總銷量為 15.13 萬輛，較去年同期激增 62%。上月純電動乘用車銷量為 7.13 萬輛，暴增 54%；插電式混合動力乘用車銷量為 7.88 萬輛，增長 69%。

比亞迪並於周一發布預告，預估去年營收將突破人民幣 4,200 億元，歸母淨利潤介於 160 億 - 170 億元，驟增 425%-458%。

業績大幅成長的原因，比亞迪認為有以下兩點：一是新能源車行業持續爆發式增長，比亞迪作為新能源車行業領軍企業，克服複雜嚴峻外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源車銷量強勁成長。

二是手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業務獲利承壓，但受益於海外大客戶市占率提升及業務結構調整，業務長期穩定、健康發展。

乘聯會數據顯示，去年中國乘用車市場批發銷量達到 2,315.4 萬輛，增長 9.8%，批發滲透率為 27.6%，其中比亞迪以總銷量 186.3 萬輛問鼎中國乘用車市場年度銷量冠軍。放眼全球，早在去年上半年，比亞迪就以 64.14 萬輛的銷量，超越特斯拉 (TSLA-US) ，拿下全球新能源車銷量冠軍。

華泰證券認為，今年仍是比亞迪新車型大年，預計比亞迪的市占率將繼續提升。去年上半年，比亞迪發布高階 MPV「騰勢 D9」、「海豹」等新車款，下半年又發表高檔品牌「仰望」，逐步實現高端化。