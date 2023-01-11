亞馬遜擴大「Buy With Prime」計畫 衝擊電商股

占美國電商市場 40% 的亞馬遜週二 (10 日) 表示，將擴大「Buy with Prime」計畫，劍指剩餘 60% 市場大餅。

亞馬遜 (AMZN-US) 去年 4 月推出「Buy with Prime」服務，讓賣家在其他網站銷售時，也可使用亞馬遜倉儲與物流系統，意味著就算是非亞馬遜網站，亞馬遜也能分得一杯羹，對全體線上購物產業都發生連鎖效應，但自推出以來均僅限受邀者才能操作。

亞馬遜表示，自 1 月 31 日起將廣泛提供其他商家的線上商店使用「Buy with Prime」服務，零售業者可提供消費者一些亞馬遜 Prime 計畫中的福利，包括免費送貨和簡單的結帳體驗等。

商家可將 Buy with Prime 功能導入自己的網路商店 (圖片: AFP)

亞馬遜表示，第三方零售商若擁有 Buy with Prime 選項，可平均增加購物量 25%。

亞馬遜還推出「亞馬遜產品評價」新計畫，Prime 商家可在自己的線上商店顯示亞馬遜顧客的評級和評論，即使是在 Amazon.com 上購物的消費者也是如此。

電商軟體供應商 BigCommerce (BIGC-US) 宣布同意本季將「Buy with Prime」app 納入自身計畫一部分後，股價大漲 4.18%，收每股 9.22 美元。

這與電商軟體供應商 Shopify (SHOP-US) 的選擇大相逕庭，因為該公司先前警告自家商家，不可在 Shopify 網站上置入「Buy with Prime」選項，否則就是違反網站服務條款。針對亞馬遜擴大推行該計畫一事，Shopify 無法給予立即回應。

亞馬遜週二大漲 2.87%，收每股 89.87 美元。Shopify 週二下跌 1.86%，收每股 36.50 美元。