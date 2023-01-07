合庫銀搶理專、儲備幹部人才 今年擬招募400名新血

公股行庫新年啟動徵才大計，合庫金 (5880-TW) 核心子公司合庫銀宣布，今 (2023) 年將分兩梯次徵才，預計招募 400 名新血，首批鎖定理財人員與電機工程共開出 122 名職缺。

合庫銀表示，為持續優化人力結構，今年規劃分 2 梯次徵才，首批以理財專員為主，預計招募 80 名理專、40 名助理理財人員；第 2 梯次則是搭配畢業季，跟社會新鮮人招手，預計將開出儲備菁英、一般金融、理財與資訊人員等。

根據合庫銀規劃，今年兩梯次徵才預計將對外招募約 400 名新血加入。

合庫銀表示，第 1 梯次徵才現正開放報名中，採網路報名，報名截止日期 1 月 11 日止，相關報名資訊請至台灣金融研訓院、合庫網站及臉書粉絲團「合庫 ebank 好康報報」參閱。

股債雙殺拖累金融業去年獲利表現，市場關注銀行年終發放情況，合庫銀董事長雷仲達日前受訪時表示，年終目標是「穩住 4.6 個月的基本盤」。

合庫銀 2021 年的年終獎金加員工酬勞，平均超過 8 個月，但去 (2022) 年受股債投資與匯兌損失，加上去年基期太高，銀行前 3 季獲利表現不佳，到了 11 月才恢復成長態勢。

由於銀行年終向來與獲利連動，雷仲達受訪時坦言，去年的獎金包括「2 個月的年終獎金、2.6 個月績效獎金 (合計共 4.6 個月)」外，如加上 2 個月的員工酬勞，預估銀行年終至少還有 6 個月以上的水準。