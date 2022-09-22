小米造車最新進度 密集布局汽車供應鏈

中國小米 (01810-HK) 和數家汽車供應鏈相關公司的投資、合作關係，在短短幾天內密集揭露，涵蓋榮湃半導體、天津福臻、鐵流股份等業者，凸顯小米的供應鏈版圖日益完整。

榮湃半導體（上海）公司上周五（16 日）發生工商變更，天眼查顯示，其註冊資本增加 5.26%，從人民幣 1,525.5 萬元增至 1,605.63 萬元，且新增多位新股東，包括湖北小米長江產業基金合夥企業。榮湃半導體產品的應用領域，涵蓋新能源車。

同一天，哈工智能官方賬號在互動平台上表示, 旗下子公司天津福臻與小米展開合作。天津福臻專攻汽車車身裝備製造領域，已深耕 20 年。

汽車零件供應商鐵流股份近日也說，正積極和小米等造車新勢力進行前期技術交流。該公司聚焦於汽車離合器生產，產品覆蓋 90% 以上乘用車及商用車型。

小米創辦人雷軍在近期上線的「雲頂對話」節目中說：「智能電動汽車原來成了汽車工業和消費電子的融合，如果你不幹，你就落伍了。」

按照雷軍梳理的時間軸，去年 1 月 15 日，對小米造車產生決定性影響。這一天，美國政府將小米列入涉軍黑名單，這場危機直接加速小米造車進程。

一年多以來，透過投資、入股等方式，小米已布局多家汽車供應鏈相關企業。

據國金證券統計，去年 9 月底，小米投資的智慧車領域企業數量，就達到 62 家，其中智慧駕駛占 17 家，智慧電動 13 家，智慧座艙 6 家。

除了汽車智慧化方面，小米也投資動力電池、光學雷達等領域。

在鋰電方面，小米已投資蜂巢能源、中創新航、贛鋒鋰電、衛藍新能源、珠海冠宇等多家企業。小米更在今年 5 月投資電池材料公司法恩萊特。

按照小米汽車的規劃，將在 2024 年上半年正式量產。去年 11 月，小米汽車總部在北京落腳，小米汽車計劃分兩期在亦莊興建一座產能 30 萬輛的汽車工廠。