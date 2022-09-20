奇景平板TDDI報捷 打入小米高階平板與二合一筆電

奇景 (HIMX-US) 今 (20) 日宣布，公司平板 TDDI 解決方案已在多款主流產品中量產，最近更獲小米採用，搭載在最新的高階平板 Pad 5 Pro，以及小米 Book S 二合一筆電。

奇景表示，公司 TDDI 是業界首款導入量產的平板解決方案，可支援主流解析度、更高顯示幀率以及高觸控精準度的主動式手寫筆功能，且在相同解析度下，可升級至 120Hz，最高更可達 144Hz、2.8K 120Hz 或 4K 60Hz。

奇景補充，該款晶片也是全球首款內建數據流壓縮 (VESA DSC) 影像解壓 IP 的平板 TDDI，為主流行動裝置傳輸提供高幀率和壓縮後畫面視覺無失真的技術，目前已與英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 的應用處理器對接。

此外，奇景該款 TDDI 最多可支援 1280 個觸控通道，兩顆串聯更可支援 2560 個觸控通道，可搭載在大於 14 吋以上的高階 in-cell 觸控螢幕平板，並支援 120Hz 的觸控報告率，達到更好的觸控靈敏度，大幅提升互動遊戲體驗。

手寫筆方面，奇景說明，該款晶片支援 WACOM 通訊協定規範，達到 WGP Level 1 高觸控精準度的主動式手寫筆標準，支援智慧幀率切換功能，可在各種使用場景，運用手指和筆操作之間切換自如，帶給用戶更好的體驗，同時優化電池壽命，除了 Android 外，還可應用在 Windows PC 和 Chromebook 。