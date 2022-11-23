〈財報〉手機銷售下滑 小米Q3由盈轉虧 經調整後淨利年減近6成

中國智慧型手機製造商小米集團周三（23 日）美股盤前公布第三季財報，受中國新冠肺炎疫情限制措施和消費者需求疲軟影響，營收雖年減近一成但仍略優於分析師預期，不過小米該季虧損人民幣 14.7 億元（以下單位皆同）由盈轉虧，遠遜於分析師預估的獲利 18.5 億元，且經調整後淨利驟減近六成。

根據財報，小米第三季（截至 9/30）營收年減 9.7% 至 704.7 億元（合 98.5 億美元），不及去年同期 780.6 億元，但略優於分析師預期的 702 億元；淨損報 14.7 億元，從去年同期的獲利 7.8 億元轉虧，遠不及分析師預期的獲利 18 億元，原因是投資損失等項目減記近 30 億元；經調整後淨利年減 59.1% 至 21.2 億元，略優於市場預期的 19.9 億元。

值得注意的是，小米上季虧損原因除受到需求疲軟影響智慧型手機銷量下滑外，該公司上季對電動車相關業務研發支出從第二季的 38 億元增加 8.1% 至 41 億元拖累獲利能力。

圖：小米財報

按業務劃分，小米第三季智慧型手機營收年減 11% 至 425.1 億元，低於分析師預期的 427.9 億元；IOT 與生活消費產品營收年減 9% 至 190.6 億元，不及分析師預期的 192.6 億元；互聯網服務營收年減 3.7% 至 70.7 億元，優於分析師預期的 59.4 億元。

圖：小米財報

小米表示，上季手機業務營收下滑主要是受手機出貨量以及平均銷售單價（ASP）下滑影響。手機出貨量方面，小米第三季手機出貨量為 4,020 萬台，年減 8.4%，但按季來看仍維持正成長。

另一方面，小米第三季智慧型手機 ASP 為 1,058.2 元，年減 3%。該公司表示上季 ASP 會減少的主因是境外市場增強促銷力道，同時部分被同期在中國推出高智慧手機所抵銷。

中國的清零政策不僅對其科技產業和供應鏈造成混亂，也抑制經濟活動，與此同時消費者應對通膨上升和經濟成長放緩也做出反應，電子產品需求正在降溫。調研公司 Canalys 表示，中國第三季智慧型手機出貨量下降 11%，全球下降 9%。小米總營收中約有 60% 占比是來自智慧型手機銷售。

券商 Jefferies 分析師本月曾預測，小米的智慧型手機銷量今、明兩年將會下滑，直到 2024 年才會略有回升。分析師在報告中寫道，近年來銷售的手機都是做工精良的，消費者沒有必要購買新的，而且新手機幾乎也沒有新的功能，此外還強調「結構性疲軟比預期嚴重，而經濟疲軟加劇挑戰」。

小米股價在過去一年跌去一半，市值僅為 310 億美元左右。儘管如此，由於小米更廣泛的國際板塊和銷售管道，其表現仍要優於 Oppo 和 Vivo 等一些中國競爭對手。小米 (1810-HK) 香港股價周三下跌 0.71%，每股收 9.8 港元。