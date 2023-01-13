高通持續扶植台灣ICT生態系 第五屆高通台灣創新競賽開跑

高通 (QCOM-US) 今 (13) 日宣布，啟動第五屆「高通台灣創新競賽」(QITC)，預期將遴選 10 支入圍新創團隊，由高通與夥伴提供育成支持，團隊在育成期間將獲得現金補助及專利申請獎勵，入圍和獲勝團隊也將共享總價達 40 萬美元的獎金。

高通第五屆「高通台灣創新競賽」將在 1 月 13 日至 3 月 13 日接受報名，此次競賽將支持台灣新創公司運用高通行動平台，在 5G、蜂巢式物聯網、邊緣 AI、機器學習、智慧城市、機器人和多媒體領域，開發創新解決方案。

高通表示，公司成立之初也是新創，透過不斷創新與重視研發的精神，使公司成為全球領先的無線技術創新者，更持續在全球推動鼓勵創新想法和扶植在地生態系拓展各項計劃，驅動未來科技發展。

基於高通與台灣資通訊生態系長期合作背景下，「高通台灣創新競賽」自 2019 年起跑，藉助高通的先進技術與資源，協助台灣新創業者觸及多元產業發展，思考如何從台灣與國際接軌，讓台灣的創新思維與全球資源整合，推動在地資通訊產業創新動能，進而開拓商機無限的潛在市場。

為提供入圍新創團隊更多元技術支援，高通除了在 2020 年 3 月啟用「高通台灣創新中心」，並在去年 9 月進駐高雄亞灣 5G AIoT 創新園區，設立「高通南台灣創新中心」，讓入圍團隊得以在南北兩座中心，專注開發產品商用、研究解決方案，接受諮詢和技術支援，同時與更廣泛的創新生態系互動。

此外，團隊也可透過與國家科學及技術委員會所屬的台灣科技新創基地 (TTA) 合作，入圍團隊更可獲得業師指導與商業諮詢。

前四屆 QITC，高通共育成了 39 家優秀的新創團隊，其中有 6 家團隊獲邀進入高通 Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員，分別是第一屆的洞見未來 (RelaJet)、聯騏技研 (Nestech)，第二屆的宇心生醫 (QT Medical)、樂邦安控 (LUBN)、業安科技 (Yallvend)，以及新獲邀加入的聲麥無線 (VM-Fi)。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，四年來，高通透過高通台灣創新競賽發掘、並育成 39 支台灣新創團隊，成為高通全球新創生態系的成員，讓這些優秀團隊藉由高通與國際市場接軌。

展望 2023 年，全球加速邁入虛實整合與智慧連結的世界，高通希望有更多台灣新創團隊加入，運用高通在 5G、AI、物聯網、AR/XR 等領先的技術與解決方案，提升產品和智慧財產的競爭力，共同展望創新產品的國際市場潛力。