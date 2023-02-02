花旗策略師：美經濟衰退可能性僅60% 美股可能不會再創新低

花旗策略師在近日發布的報告中表示，儘管基本面繼續表明美國經濟正走向衰退，像是殖利率曲線仍然倒掛，ISM 處於萎縮區域，但該行認為美國經濟衰退的可能性僅有 60%，美股可能也不會因此再創新低。

針對經濟衰退對股市的影響，花旗策略師表示，從歷史上看，標普 500 從未在衰退開始之前觸底。通常情況下，美聯準會寬鬆政策開始與美股觸底之間甚至有幾個月的時間差距。另一方面，標普 500 指數目前已突破 200 日移動均線，是一個重要的技術水平。

策略師指出，與標普 500 指數 200 日移動均線相關的技術指標顯示，底部可能已經出現。股市目前高於 200 日移動均線 3.5% 以上，我們從未見過在這個水平上標普 500 指數還會在熊市中創下新低。

策略師也表示，先前股市的下跌提供了買入的機會，若是接下來的拋售沒有導致美股再創新低，那麼美股最大跌幅不會超過 11.4%，而漲幅則有望超過 17.3%，並推動股市創下新高。

不過，花旗策略師也提醒投資人，有鑑於估值仍然很高，美股的表現可能會遜於全球其他的市場。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 先前也曾表示，他認為美股在去年 10 月 12 日已經觸底，那就是熊市的終結，如今美股又再度回到牛市。「股市並不是直線上升，存在很多波動，但我認為，市場告訴我們全球經濟正在改善。」

Yardeni 在先前也曾表示，他預計美國將在 2023 年將避免衰退，因為，美國消費者支出情況好於預期，儘管有部分市場人士預期美國經濟將在短時間內陷入衰退，但消費者仍普遍對前景感到樂觀，消費支出維持強勁，並預期美國經濟最終有望軟着陸，有利股市上漲。