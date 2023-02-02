〈財報〉新冠藥物銷售強勁 默克上季業績超過預期

默克公司 (MRK-US) 周四 (2 日) 報告，由於其新冠抗病毒藥物 molnupiravir 在亞洲的強勁銷售，第 4 季獲利高於預期。

這家美國製藥商表示，本季銷售額為 138.3 億美元，高於去年同期的 135.2 億美元。Refinitiv 分析師預計銷售額為 136.7 億美元。

不計項目，默克每股獲利 1.62 美元，超過華爾街預期的每股 1.54 美元。

本季 molnupiravir 的銷售額為 8.25 億美元，遠高於分析師估計的 3.58 億美元 2 倍。

默克 CEO 戴維斯 (Rob Davis) 表示，第 4 季席捲亞洲的疫情浪潮推動了以 Lagevrio 品牌銷售的 molnupiravir 的銷售，特別是在日本、南韓和亞太地區的其他地區。

戴維斯表示：「這確實是我們的優勢所在，這些市場對 Lagevrio 的需求非常好。」「在日本，我們是市場龍頭。」

該藥物直到 12 月 30 日才獲准在中國使用，因此第 4 季在中國的銷售沒有影響。

抗病毒藥丸在 2022 年的銷售額達到 52 億美元，但該公司預計今年的銷售額將大幅下降。

該公司預測 2023 年 molnupiravir 的銷售額將達到 10 億美元，其中大部分來自包括中國在內的亞洲市場。分析師此前預測 2023 年 molnupiravir 的銷售額約為 8.25 億美元。

其他新冠病毒治療藥物製造商也預測 2023 年的銷售額將下降。輝瑞 (PFE-US) 報告其抗病毒藥物 Paxlovid 在 2022 年的銷售額約為 189 億美元，並預計 2023 年銷售額約為 80 億美元。

默克重磅癌症免疫療法 Keytruda 持續成長，第 4 季銷售額為 54.5 億美元，同比增長 19%，與分析師預估大致相符。

人類乳頭病毒 (HPV) 疫苗 Gardasil 的銷售額為 14.7 億美元，略低於分析師預期。

這家製藥商預測調整後 2023 年每股獲利為 6.8 美元至 6.95 美元，銷售額為 572 億美元至 587 億美元。分析師估計銷售額為 581 億美元，獲利為 7.36 美元。