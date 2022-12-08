Meta將與FTC就VR的未來對簿公堂

執行反托拉斯法的聯邦貿易委員會 (FTC) 即將就虛擬實境 (VR) 展開一場真實的法庭鬥爭。

一項備受矚目的審判將於周四 (8 日) 展開，FTC 將試圖阻止 Facebook 母公司 Meta Platforms Inc (META-US) 收購 VR 應用開發商 Within Inc。

FTC 在 7 月提起訴訟，要求停止這筆交易，指稱 Meta 收購 Within 將「可能在 VR 健身軟體市場上形成壟斷」。它已要求法官下達初步禁令，以停止可能的交易。

周四開始的審判將測試 FTC 阻止認定企業以收購鞏固其主導地位的作法；這次的議是最新的 VR 和擴增實境 (AR) 市場。

FTC 在 2020 年提起的訴訟中，分別試圖迫使 Meta 放棄之前的兩項收購，即 Instagram 和 WhatsApp。當初收購時，這兩家公司都處於相對新生的市場。

若 FTC 勝訴可能會削弱 Meta 在 CEO 查克伯格 (Mark Zuckerberg) 確定為「下一代計算」的新興科技領域的操縱能力。

如果阻止在這個領域進行收購，Meta 將面臨更大的壓力來生產自有的熱門軟體，並將放棄與內部創新開發人員相關的收入、人才、數據和控制方面的收益。

Meta 在開發熱門的訂閱用 VR 健身軟體 Supernatural 時，它宣傳這是個「完整的健身服務」，提供「專人教練」、「美麗的目標」和「根據最佳音樂編排的健身」。

但它僅適用於 Meta 的 Quest 設備，這些設備是提供身歷其境的數位視覺和影音頭盔，市場研究公司 IDC 估計它在 VR 硬體市場全球出貨量的 市占率達 90%。

Quest 應用商店中提供 400 多個軟體，大部分都由外部開發人員開發。Meta 擁有 Quest 應用商店中最受歡迎的 VR 應用 Beat Saber，該公司於 2019 年收購了該軟體。

預計 Meta 會爭辯 FTC 未能明確定義相關市場，它是與一系列健身內容競爭，而不僅僅是 VR 專用健身軟體。

Meta 在 2021 年 10 月收購 Within，正好是其公司名稱從 Facebook 更名為 Meta 的第二天。