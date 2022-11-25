矽谷寒冬來臨! FTC阻止微軟併購動視暴雪!谷歌大規模裁員、亞馬遜罷工潮!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 6 分)：

■道瓊指數：上漲 39 點，漲幅 0.11% 至 34250。

■那斯達克 100 指數：上漲 35.25，漲幅 0.30% 至 11898.00。

■標普 500 指數：上漲 9.00，漲幅 0.22% 至 4042.00。

【今日總經數據】美國感恩節提前３小時休市；德國第三季 GDP 年成長率。

二、美股盤前關注重點：

１. 谷歌預備裁員一萬名員工：經濟將面臨下滑風險下，科技巨頭紛紛裁員。繼 Meta、Amazon 和推特宣布裁員後，再一家科技巨頭準備裁員! Google Reviews and Development (GRAD) 為谷歌 5 月份開始實施的一項績效管理系統，取代先前每年兩次績效評估的傳統，主要是為了幫助全年員工的發展、輔導、學習以及職涯發展。再新制度下，預計約有百分之六的員工可能不合格，比先前制度的 2% 員工高出許多。若以目前谷歌員工總數約為 18 萬 7 千多人計算，約有 1 萬 1 千多名員工績效沒有達標，將面臨裁員風險。(延伸推薦閱讀：掌握升息循環與波動避險配置，來認識全球型債券 ETF - 以 BNDW 為例)

2. 亞馬遜在 40 個國家面臨黑色星期五罷工：在今天，亞馬遜在全球約 40 個國家，約數千名倉庫員工計畫參加抗議和罷工行動。隨著生活成本加深，美國、英國、印度、日本、澳大利亞以及整個歐洲的員工在一項名為『讓亞馬遜支付』的運動中要求提供更好的工資以及工作條件。目前該活動在民間團體支持下目前由國際工會聯盟進行協調。

3. 美國 FTC 將阻止微軟併購動視暴雪：近期有聲浪表示微軟此次收購動視暴雪可能將遭美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起反壟斷訴訟以阻止此筆 690 億美元的收購案。

爭對此項併購案，FTC 主要關注的會是併購後，微軟是否會對遊戲市場帶來不公平舉措。目前微軟的 Xbox 在遊戲機市場排名為第三，僅次於索尼的 PlayStation。索尼會擔心併購後，微軟將獨占熱門遊戲如《使命召喚》等在微軟的遊戲平台，讓索尼處於不利地位，對此微軟已承諾繼續在索尼的遊戲機上提供熱門款遊戲，並且近期將提出未來 10 年內向索尼提供遊戲。

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