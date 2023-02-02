〈美股盤後〉鮑爾鬆口通膨取得進展 美股甩尾翻紅 那指急升2%

美國聯準會週三 (1 日) 如預期宣布升息 1 碼，最新利率聲明暗示升息週期接近尾聲，加上聯準會主席鮑爾樂觀表示通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，美股尾盤黑翻紅，四大指數收盤齊揚。

科技股漲勢吸睛，那指收高 2%，標普升超 1%，費半飆漲逾 5%，道瓊收復盤中近 500 點失地，收盤小漲逾 6 點。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 1 月民間就業新增 10.6 萬人，遠低市場預期。美國 1 月 ISM 製造業指數由 48.4 跌至 47.4，遜於預期，美國 1 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 46.9。去年 12 月 JOLTS 職位空缺數由 1044 萬增至 1101.2 萬個，超乎市場預期。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 12 名票委週三一致同意，將聯邦資金利率目標區間提高到 4.5%～4.75%，為 2007 年 10 月以來最高。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上指出：「抑制通膨取得了進展，我們現在可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」同時鮑爾指出，聯準會正在討論再升息數次至限制性水平，之後就暫停升息行動，若經濟情況符合預期，預計不會在 2023 年降息。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.70 億例，死亡數突破 683 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅能源股收黑，資訊科技、非必需消費品、通訊服務領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.99%；Meta (META-US) 上漲 2.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.96%。

道瓊成分股漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.29%；Nike (NKE-US) 上漲 1.7%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.08%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.53%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.37%。

費半成分股高歌猛進。AMD (AMD-US) 暴漲 12.63%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.20%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 6.75%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.76%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.87%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.94%；美光 (MU-US) 上漲 3.81%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.86%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.46%。

企業新聞

財報季如火如荼地持續進行，Meta 週三盤後宣布第四季營收為 321.7 億美元，每股純益達 1.76 美元，隨著 Meta 宣布 400 億美元的庫藏股計畫，令多頭歡欣鼓舞。Meta (META-US) 週三收紅 2.79% 至每股 153.12 美元，盤後股價飆高逾 18%。

美國晶片廠商 AMD 週二盤後公布，截至去年 12 月底止第四季財報優於預期，主因是資料中心和嵌入式業務的亮眼表現，幫助彌補個人電腦 (PC) 相關業務的頹勢。AMD(AMD-US) 週三噴高 12.63% 至每股 84.64 美元。

無線電信商 T-Mobile 週三公布第四季營收遜華爾街預期，原因是競爭對手透過更具吸引力的促銷優惠來增加用戶，從而加劇競爭。T-Mobile (TMUS-US) 週三走升 1.11% 至每股 150.97 美元。

Snap (SNAP-US) 暴跌 10.29% 至每股 10.37 美元。Snap 週二盤後後公布上季由盈轉虧，並預估本季營收可能下降多達 10%，讓期待數位廣告市場景氣翻轉的投資人大失所望。

經濟數據：

美國 1 月 ADP 就業人數報 10.6 萬人，預期 17.8 萬人，前值 23.5 萬人

美國 1 月製造業 PMI 終值報 46.9，預期 46.8，前值 46.8

美國 1 月 ISM 製造業指數報 47.4 預期 48，前值 48.4

美國去年 12 月 JOLTs 職位空缺報 1101.1 萬，預期 1025 萬，前值 1045.8 萬

華爾街分析

消費金融服務公司 Bankrate 首席金融分析師 Greg McBride 指出：「若想看到即將暫停升息的明確跡象，這希望明顯是落空了。聯準會聲明中保留『持續升息 (ongoing increases)』，這讓他們有選擇餘地，暫停升息取決於即將公布的經濟數據。」

Allianz investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 寫道：「聯準會暗示進一步升息是合適的，但也承認他們將在未來的政策決定中考慮緊縮政策的影響。聯準會聲明表明其緊縮週期接近尾聲，準備在經濟數據跟上政策腳步之前按兵不動。」

Inflation Insights 創始人兼總裁 Omair Sharif 說：「FOMC 聲明在通膨問題上更加鴿派，儘管仍然謹慎，但從未來升息的『步調』到未來升息的『程度』的措辭變化顯示，未來會議紀要出來時，投資人可能將看到官員們已開始辯論何時暫停升息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主