傳蘋果20.5吋折疊筆電 最快2025年問世

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 週二 (31 日) 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布。

近年來蘋果將推折疊新品的傳聞不斷，天風國際證券分析師郭明錤近期發布對於 iPad 新品調查預測，預期折疊 iPad 將於 2024 年推出，未來 9-12 個月可能不會有新產品。研究公司 CCS Insight 此前也預測，蘋果可能將在 2024 年率先推出一款折疊 iPad。

不過，Young 對郭明錤近期摺疊 iPad 新品傳聞提出不同看法。

Young 反駁蘋果明年要推折疊 iPad (圖片：翻攝 Ross Young 推特)

Young 推文指出，他聽過蘋果計劃在 2025 年發布 20.5 吋的有全螢幕折疊筆電的消息，但從未聽過蘋果明年要推折疊 iPad，這與《彭博》科技記者 Mark Gurman 預測一致。

蘋果於 2021 年 3 月獲得一項柔性顯示器裝置的專利，2021 年 5 月蘋果又再獲得可調整之鉸鏈之專利，可用於折疊式 MacBook 或 iPad 之上，應證蘋果確實有意跨足可折疊市場。

Ross Young 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布 (圖片：翻攝 appleinsider)

市場分析，蘋果肯定正在研發可折疊的產品。然而，關於蘋果是否、何時以及如何進入可折疊市場的謠言一直在四處流傳，但蘋果不發布折疊產品的選項總是存在的。

受到總體經濟持續呈現不確定性的影響，三星電子去年第四季營利創下八年來最差單季獲利表現，三星主要廣告宣傳都是關於可折疊設備，而蘋果卻尚未有類似產品。

蘋果 (AAPL-US) 將於 2 月 2 日發布最新財報，一些分析師悲觀預測，蘋果可能公布 2019 年以來首次營收下滑的消息。