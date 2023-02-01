傳蘋果20.5吋折疊筆電 最快2025年問世

傳蘋果20.5吋折疊筆電 最快2025年問世 (圖片：翻攝appleinsider)
傳蘋果20.5吋折疊筆電 最快2025年問世 (圖片：翻攝appleinsider)

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 週二 (31 日) 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布。

近年來蘋果將推折疊新品的傳聞不斷，天風國際證券分析師郭明錤近期發布對於 iPad 新品調查預測，預期折疊 iPad 將於 2024 年推出，未來 9-12 個月可能不會有新產品。研究公司 CCS Insight 此前也預測，蘋果可能將在 2024 年率先推出一款折疊 iPad。

不過，Young 對郭明錤近期摺疊 iPad 新品傳聞提出不同看法

Young 反駁蘋果明年要推折疊 iPad (圖片：翻攝 Ross Young 推特)
Young 反駁蘋果明年要推折疊 iPad (圖片：翻攝 Ross Young 推特)

Young 推文指出，他聽過蘋果計劃在 2025 年發布 20.5 吋的有全螢幕折疊筆電的消息，但從未聽過蘋果明年要推折疊 iPad，這與《彭博》科技記者 Mark Gurman 預測一致。

蘋果於 2021 年 3 月獲得一項柔性顯示器裝置的專利，2021 年 5 月蘋果又再獲得可調整之鉸鏈之專利，可用於折疊式 MacBook 或 iPad 之上，應證蘋果確實有意跨足可折疊市場。

Ross Young 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布 (圖片：翻攝 appleinsider)
Ross Young 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布 (圖片：翻攝 appleinsider)

市場分析，蘋果肯定正在研發可折疊的產品。然而，關於蘋果是否、何時以及如何進入可折疊市場的謠言一直在四處流傳，但蘋果不發布折疊產品的選項總是存在的。

受到總體經濟持續呈現不確定性的影響，三星電子去年第四季營利創下八年來最差單季獲利表現，三星主要廣告宣傳都是關於可折疊設備，而蘋果卻尚未有類似產品。

蘋果 (AAPL-US) 將於 2 月 2 日發布最新財報，一些分析師悲觀預測，蘋果可能公布 2019 年以來首次營收下滑的消息。

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