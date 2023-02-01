郭明錤：iPhone 16 Pro僅一款配潛望鏡相機 不利光學雙雄

天風國際證券分析師郭明錤推文週二 (31 日) 發布最新調查指出，明後兩年推出的新款 iPhone，可能都只有一款最高階機型配備潛望鏡相機，鏡頭升級需求低於市場預期，不利於光學雙雄大立光與玉晶光。

蘋果手機凸出的鏡頭設計讓不少人詬病，不少分析師預測，最快蘋果在今年將發表的 iPhone15 系列，就會導入高單價的潛望鏡頭 (Periscope Lens)，節約相機體積空間。

郭明錤提到，如先前預測，今年最高階新款 iPhone 15 (15 Pro Max 或 15 Ultra) 將配備潛望鏡，市場預期潛望鏡相機將隨著更多 iPhone 機種採用，成為 2023-2024 年推升鏡頭升級需求關鍵。

郭明錤根據最新調查指出，明年新款 iPhone 16 可能仍僅一款最高階機型會配備潛望鏡相機 (圖片：翻攝 appleinsider)

不過，郭明錤根據最新調查指出，明年新款 iPhone 16 可能仍僅一款最高階機型會配備潛望鏡相機，低於市場預期的兩款，故潛望鏡相機對鏡頭升級需求的貢獻可能低於市場共識。

郭明錤寫道：「2024 年秋季推出的新款 iPhone 16 可能僅有一款最高階機型配備潛望鏡相機，低於市場預期的兩款，鏡頭升級需求低於市場預期，不利大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW)。」

蘋果 (AAPL-US) 週二上漲 0.90% 至每股 144.29 美元。

蘋果將於 2 月 2 日發布最新財報，預計蘋果財報將顯示 iPhone 和其他產品在假日旺季表現，華爾街預期每股純益達 1.94 美元，銷售額為 1218.8 億美元。