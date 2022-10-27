WolfSpeed碳化矽廠良率出問題 估明年Q1才會好轉

化合物半導體 IDM 大廠 WolfSpeed (原科銳) (WOLF-US) 今 (27) 日公布 2023 會計年度第一季 (截至 9/25) 財報，執行長 Gregg Lowe 表示，旗下 SiC 廠良率出問題，導致近期營運受波及，預計要等到第三季 (明年第一季) 才能改善。

WolfSpeed 第一季營收 2.41 億美元，季增 6%、年增 54%，non-GAAP 毛利率 35.6%，季減 1.1 個百分點、年增 3.1 個百分點，non-GAAP 稅後虧損 490 萬美元，較前一季惡化、但較去年同期改善，每股稅後虧損 0.04 元。

WolfSpeed 執行長 Gregg Lowe 表示，北卡羅萊納州的德罕 (Durham) 廠第一季生產出現問題，加上零件、設備交期延長，使材料業務 (SiC 基板等) 出貨受影響，預計良率問題將持續幾季，明年第三季 (日曆年明年 第一季) 生產狀況將會恢復正常，屆時營運將回到成長軌道。

展望第二季，WolfSpeed 預估，營收估將落在 2.15-2.35 億美元之間，non-GAAP 毛利率 33-35%，稅後虧損 1000 萬至 2000 萬美元，每股虧損 0.08-0.16 美元。

財務長 Neill Reynolds 指出，營收、毛利率將經歷 1 至 2 季逆風，預計下半年 (日曆年明年上半年) 良率改善後，可實現單季 10 億美元營收水準。

WolfSpeed 仍看好市場需求，確信近期營運主要是受生產端影響，Lowe 表示，第一季 Design-in 規模成長至 35 億美元，其中 9 成來自車用，其餘來能源、工業等應用。

Lowe 指出，WolfSpeed 將持續擴充產能，紐約州 8 吋新廠預計下半年 (日曆年明年上半年) 開始量產貢獻營收，另外，近期也宣布將在北卡羅來納州西勒市建立全球最大 SiC 材料 8 吋新廠，預計 2024 年將能投產，屆時 SiC 產能將超過 10 倍。

WolfSpeed 表示，為了因應新廠設備投資，2023 會計年度資本支出將上調製 10 億美元，較先前提高 81%。