〈房產〉嘉義市新案推出量低 中古屋吸買盤漲幅領先預售屋

近幾年嘉義市在建設話題的發酵下，房價也在快速補漲。但房仲業者統計發現，從 2021 第四季到 2022 第四季，嘉義市中古屋的平均房價從每坪 11.8 萬元增長到每坪 15.1 萬元，漲幅為 28%，預售屋的平均房價則從每坪 22.4 萬元增長到每坪 26.3 萬元，漲幅為 17.4%，主要因嘉義市中古屋交易占比高，新案推出也有限。

東森房屋嘉義 168 加盟店店東林坤生分析，嘉義市腹地狹小，新推案數量有限，目前嘉義市仍以中古屋交易占最大宗，而嘉義市中古屋和預售屋的價差較大，目前嘉義市屋齡 20-30 年左右的中古屋開價普遍落在每坪 15 萬元上下，而新建大樓、華廈的開價已經站穩 2 字頭，少數新推案的開價甚至跳上 3 字頭，在比價效應下，CP 值更高的中古屋就成為了許多購屋民眾的首選

除此之外，平均地權條例已於本月通過三讀，該條例對預售屋換約轉售有著嚴格的規定，此時存在購買預售屋的風險，導致愈來愈多的購屋民眾轉向中古屋市場。

林坤生指出，目前嘉義市的自住買盤大概占到 8 成左右，其中新成屋、預售屋交易主要集中在湖子內重劃區內，由於新建案房價相對較高，負擔壓力相對較重，更適合有一定經濟基礎的購屋民眾。大部分口袋不深的首購族、換屋族還是會首選屋況好、地段佳的中古屋，目前嘉義市以屋齡 20 年左右、總價 1000 萬上下的中古透天買氣最佳。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，嘉義的自住買盤占比很高，區域房市支撐力相對較強，尤其最近幾年在湖子內重劃區、西區大發展、鐵路高架化、IKEA 等熱點議題的加持下，區域房市能見度也相當不錯，因此從長線來看，研判嘉義市的房市仍將持續穩健發展。對於有自住需求的民眾來說，剛好可以趁現在買氣降溫，積極進場看屋，只要多看多比較，相信不難找到心儀的物件，而且也很有機會爭取到更具優勢的議價空間。