〈車市〉買氣M型化 每賣出10台車有1台是雙B

1 月國內新車銷售數據出爐，和泰車 (2207-TW)TOYOTA 拿下 34.1% 的市占率，表現仍相當出色，而 BENZ 更拿下第二，市占率達 7.2%，BMW 也衝上第四，合計雙 B 市占達 12.6%，反映國內車市 M 型化的趨勢，等於 1 月每銷出約 2 台車就有 1 台是此三大品牌之一。

1 月車市總市場規模 34788 台，月減 16.9%、年減 14.6%，反映年節長假效應，但相較過往年節期間表現已相對亮眼。

其中，TOYOTA 1 月掛牌數 11861 台，月增 26%、年減幅僅 4.6%，市占率 34.1%，其中，新一代神車 CROSS 交車達 3200 台，而進口 SUV 熱門車款也繳出 1741 台好成績，合計兩款車銷售占比逾 41%。

而 BENZ 掛牌數 2509 台居次，領先排行第三的 NISSAN 多達 544 台，同時，BENZ 在高級車市中也拿下 31.8% 的市占，以 GLC 最熱銷達 401 台，C 系列銷售 352 台，GLA、GLE 均銷出近 300 台。

若與上月相比，前 10 大車商中 BMW 月增 104.1% 最多，銷出 1872 台，市占率 5.4%，1 系列、3 系列均銷出約 280 台，X4 235 台，是主力車型。

車市龍頭和泰車認為，全球車用晶片短缺有望緩解，加上民間消費回升，估全年國內車市規模可達 45 萬台，年增 4.6%。