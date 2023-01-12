〈車市〉國人買車口袋好深！保時捷在台銷售增幅居全球之冠

德國豪華車品牌保時捷今 (12) 日公布 2022 年全球交車總數達 309884 台，年增 3%，其中，在台灣市場成長最強勁，年增幅達 15%，顯示國人購買頂級車款的實力不容小覷。

圖表：台灣保時捷提供。

保時捷統計，去年在台灣交車數達 4611 台，年增 15%，是台灣保時捷成立以來最大增幅，其中，Cayenne 蟬聯最受青睞的車型，全年交車數達 1995 台，年增 44%，緊跟在後的是 SUV 家族的另一位成員 Macan，全年交車數也成長 27%。

而純電跑車 Taycan 在台全年接單數達 1000 張，並交車近 600 台，逐漸在日益競爭的市場中占有一席之地；至於經典跑車 911 全車系，也繳出 12.5% 的高成長表現，

台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示，去年台灣市場面臨政治和經濟不確定因素造成的諸多挑戰，但獲每位同仁、經銷商夥伴與保時捷車迷的支持，也持續樂觀看好後市。

就全球市場來看，保時捷去年全球交車總數達 309884 台，年增 3%，在受到物流和供應鏈缺料挑戰的情況下，表現強勢。

其中，在歐洲市場，保時捷交車數年增 7%，而在品牌發源地德國市場共交出 29,512 台，年增 3%。

保時捷在北美地區，則交車 79260 台，與前一年度維持相同水準。

至於其他海外及新興市場也持續正向發展，保時捷交車數量較前一年度成長 13%，一共交付 40,530 台。

就各車型來看，SUV 仍是最受歡迎的車款，Cayenne 全年共交車 95604 台，Macan 以 86724 台居次，911 仍是相當受歡迎的車款，共交付 40410 台，年增 5%，運動化轎跑 Panamera 則是交付 34142 台，年增 13%。

而電動車款 Taycan 的訂單數穩定維持高水準，惟全年交車總數 34801 台，年減 16%，反映供應鏈瓶頸與零件短缺影響。