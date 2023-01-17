〈車市〉揮軍南部高端車市 尚騰旗下台南保時捷中心啟用

由尚騰汽車集團斥資逾 6 億元打造的「全新 Porsche Centre Tainan 台南保時捷中心」於今 (17) 日正式開幕，正式投入 Porsche 在台經銷，目標搶攻嘉義與大台南地區的高端客群。

此為尚騰汽車繼 2018 年 7 月新北保時捷中心開幕後，旗下第二座 Porsche Centre 保時捷中心，也是尚騰經營南台灣豪華車市的重要一步，與同為保時捷經銷商的汎德永業 (2247-TW) 互別苗頭。

尚騰說明，台南保時捷中心是台灣中南部首座融入 Destination Porsche 設計概念的保時捷展示中心，未來除了透過導入顛覆傳統汽車產業的多元化創新概念和服務，也將持續規劃提升頂級服務規格。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，二年多前獲台南嘉義地區的保時捷品牌經銷權後，即全力投入規劃與積極投資建設，全新 Porsche Centre Tainan 台南保時捷中心座落於台南市北區，佔地總面積逾 1,600 坪，內部空間涵蓋新車銷售展示區、維修保養服務區，以及原廠認證中古車部門等專區，並設有最新型態的 Porsche Platz 貴賓休息區，更率先各大車廠提供鼎泰豐特色餐點。

尚騰說明，展示中心透過模組化空間的靈活調整機制，最多可展示 10 台保時捷新世代車款，而服務廠區每天最多可提供 24 台以上的保養維修能量。

另外，為迎接 Porsche 品牌和產品線即將邁入純電世代，尚騰也全面導入 Porsche Turbo Charging 直流電 DC 快充站，並採用目前台灣保時捷原廠規範中，輸出功率最高可達 320kW/h 的直流電快速充電設備。