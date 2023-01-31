〈和泰看車市消長〉和泰車這幾款新車待發 樂觀估今年銷售增逾8%

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (31) 日發布今 (2023) 年車市展望和營運重點，總經理蘇純興表示，全球車用晶片短缺有望緩解，加上民間消費回升，估全年國內車市規模可達 45 萬台，年增 4.6%，而隨著多款新車待發，旗下 TOYOTA、Lexus 和 HINO 三品牌年度販賣目標上看 16.3 萬台，年增 8.6%。

蘇純興透露，今年將推多款新車，包括 TOYOTA 全新跨界旗艦跑旅 CROWN、大改款 ALPHARD、Lexus 首款純電車 RZ450e、雙動力編成大改款 LM，商用車則將引進日野完成車、COASTER 和 GRANVIA 特裝車、新能源巴士等，合計總銷售挑戰 16.3 萬台。

蘇純興指出，去年主要是因缺車，總市場最終登錄台數為 43 萬台，年減 4%，實際上是供不應求。

TOYOTA 去年共登錄逾 12.4 萬台，市占 28.7%，不僅奪國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS 等四款車也榮登全年前十大乘用車款。

其中，TOYOTA COROLLA CROSS 年度銷售近 4 萬台，連 2 年拿下全市場銷售冠軍，而 Lexus RX、NX、UX 分別在豪華中大型、中型及中小型 SUV 級距中得銷售冠軍。

同時，TOYOTA 和 HINO 商用車受到消費者肯定，商用車 3.49 噸以上市場登錄 7491 台，市占率 32.4%， TOYOTA HIACE 和 GRANVIA 車系登錄 1138 台，銷售再創新高。

另一方面，面對數位化浪潮持續發酵，蘇純興表示，和泰正打造「和泰集團 MaaS 生態圈」，目標今年共享服務 iRent 會員數將達到 180 萬，汽機車總數突破 1.3 萬台，yoxi 計程車隊會員數達 100 萬、車隊司機將突破 8000 名，擴大於全台服務。

而去年上線的 HOTAI 購商城，隨著持續優化選品及網站功能，和泰車目標營業額 3 億元，「全旅運規劃平台」也將上線進一步完備移動服務事業。