挪威主權財富基金去年慘賠1640億美元 創史上最糟成績

挪威主權財富基金表示，2022 年全年虧損 1.64 兆挪威克朗 (約 1640 億美元)，超過 2008 年金融危機的虧損紀錄，主因是到通膨加速、信用成本上升以及烏克蘭戰爭的衝擊。

根據周二 (31 日) 的公告數據，挪威主權財富基金去年整體投資回報率為負 14.1%。它是世界上持有股票最多的單一機構，投資回報與市場波動息息相關。

挪威央行投資管理公司 CEO Nicolai Tangen 表示，市場受到歐洲的戰爭、高通膨和利率上升的影響，這些因素共同對股票市場和債券市場產生了負面影響，這很不尋常。除了能源行業，股市所有其他類股的回報均為負值。

基金成立於 1990 年代，利用挪威的石油財富進行投資，在成立來的 25 年裡，平均回報率為 6%。

Tangen 表示，在下跌的市場中產生超額回報是關鍵。 雖然市場不利，基金去年仍實現了這一目標，表現優於其衡量自身的基準。

數據顯示，去年他們在股票投資損失 15.3%，固定收益投資下跌 12.1%。非上市房地產持倉微升 0.1%，而非上市可再生能源基礎設施的回報率為 5.1%。

這家基金基本上追蹤指數，按照財政部的嚴格授權進行投資。過去 10 年裡有 8 年跑贏了參照的基準指數。

Tangen 加強了該基金的股票團隊，為長期低迷做準備，並在 12 月公布了一項三年計畫以遏制其損失。他當時表示，擊敗基準的關鍵將是「推動基金變得更長期、更逆向、更積極地進行負面選擇。」