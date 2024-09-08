超過160萬人預購！華為門市：「三折」螢幕展示機已經到貨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-08 00:15

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中國華為三折螢幕新機 Mate XT 非凡大師線上線下周六（7 日）同步開放預購，目前預購人數已經超過 160 萬人，且華為門市表示，「三折」展示機已經到貨了。

據《科創板日報》周六報導，華為官網顯示，華為預定 9 月 19 日結束三折新機預購，20 日正式開賣。目前預購人數已經達到 160.8 萬人，且預購人數持續增加。

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目前華為已把 Mate XT 非凡大師陸續發往各地門市。銷售人員表示：「深圳地區部分門市的展示機已經到貨了，根據門市的不同，到貨數量也不同。」

上述華為銷售人員說，在華為舉行發表會前，無法透露產品具體價格，也不能拆封展示機，否則會被處以人民幣 50 萬元以上罰款。

「目前我們店內只是進行意向預訂登記，而非正式預訂。產品正式上市之後，門市會按照登記順序，通知消費者到店取貨。」該銷售人員稱。

此前 Mate60 和 Pura70 系列上市時，華為官方直營店也是採取意向登記的方式，進行現貨預購，預購用戶必須在預購門市限時現場取貨，並且只能選一家門市預購。

與直營店不同，部分經銷商門市已經定向邀請客戶預購。

某華為經銷商門市表示：「我們只接受 V3 以上華為商城會員的預購，需要支付 5,000 元的預定金，由於貨源稀少，Mate XT 非凡大師還需要綁定 HUAWEI Care + 一塊購買。」

該名經銷商坦言，前期三折機肯定有較高溢價，不排除 Care + 之外，再綁售其他相關配件。

今年 2 月，市場就傳出華為正在研發「三折機」的消息。

今年 8 月，華為終端 BG 董事長余承東被拍到在飛機上使用三折螢幕手機，三塊螢幕左邊是消息列表，右邊是網頁內容，全部展開時，螢幕比普通大折疊手機大不少，側邊的保護殼裡還疑似隱藏了手寫筆。

余承東也曾在董宇輝的直播間透露：「下一代的折疊螢幕，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

IDC 的數據顯示，2024 年第二季，中國折疊機市場保持三位數增長，出貨量達到 257 萬支。

在折疊機市場，中國廠商展現出強大競爭力。2024 年第二季，中國折疊機市場上，華為以 41.7% 的市佔率穩居第一。

業界人士說：「現在各廠商實驗室裡應該都在研究各種形態的手機，包括三折手機。」