【產業概觀】冬天吃得到西瓜？全拜應用生技所賜！5大領域概況整理

以往許多蔬果皆有季節性的因素，但隨著時代的發展技術演進，現在我們也可以吃到非當季的食物，舉例而言，冬天吃得到西瓜也是生物技術的應用。

生物技術的應用範圍廣泛，除醫藥領域發展外，也可以用在既有產業產品開發，不但可增加產品的產量、提升功效和附加價值外，還可以透過擴大原料來源的管道，降低對石化原料的依賴，並減輕對生態環境的衝擊，本篇就來簡單介紹

將生物技術應用在農業、化粧、特化品、食品、環境等經濟領域，統稱為應用生技業，應用生技主要有五大領域，整理表列如下：

值得注意的是，支援生技醫藥產品開發的服務業如委託研發、委託生產及其他新興生物技術應用的項目，包含再生醫療、基因檢測等，當前皆列在應用生技產業項下的生技服務業的範疇。

2021 年台灣應用生技產業營收額為新台幣 1,258 億元，較 2020 年成長 10.16%，其中食品生技為最大領域，環境生技規模則是最小，以下我們簡單介紹這五大領域

1. 農業生技

台灣農業生技產業包含植物種苗、水產養殖、禽畜養殖、動物疫苗、生物性肥料、生物性 農藥、檢測診斷與食品生技等八大領域。



隨著政府近年來推動 5+2 產業創新計畫，在此政策奠定下，近年台灣農業生技產業已漸漸穩定發展。

經調查資料推估 2021 年農業生技總產值約為新臺幣 782.85 億元。

農業生技產值以食品生技領域產值占比最大，約占總年度產值 85.95%；

其次則分別為植物種苗 (7.19%)、禽畜養殖 (3.17%)、生物性肥料 (1.16%)、水產養殖 (0.98%)、動物疫苗 (0.94%)、生物性農藥 (0.29%) 與檢測診斷 (0.29%)。

2. 生計化粧及特化品



生技化粧及特化品是指利用生物技術改變化學品的特性，或運用生物技術 製程，用以生產高價值的生技化粧品或特用化學品，提高產品附加價值。主要產品項目包括生技化粧品、工業用酵素、胺基酸及生體高分子等領域，但目前仍以生技化粧品居多。

3. 食品生技

保健營養是食品需求層次提升及食品產業升級的重要方向。

台灣 2021 年保健營養產品的布建朝向微生物、植物、動物性關鍵原料的保健營養價值研究，其中又以益生菌、紅麴、樟芝及綠藻等微生物開發應用最為積極，相關公司包含 (1271-TW) 晨暉、(1701-TW) 葡萄王、益福生、(1227-TW) 佳格、(3164-TW) 景岳等公司。

而市售保健營養食品前四大主力項目分別是，腸胃道保健、免疫調節、營養補充、護眼等

4. 環境生技



環境生技主要產品項目，包含環境用微生物製劑、生物可分解性材料及生質能源等。

環境生技係針對環境汙染進行監測、除污與淨化，同時也運用生物技術於農產廢棄物的再生利用，以降低對生態環境系統的破壞，並提高復育能力。

現階段國內廠商經營的項目以生物可分解性材料居多；生質能源則由於國內市場小，加上推廣不易，投入廠商家數也逐年減少；環境用微生物製劑受內需市場小，加上進口競爭，國內僅有 1 家國內廠商取得許可證。

5. 生技服務



生技服務業涵蓋項目廣泛，除了提供醫藥品開發所需的臨床前或臨床試驗 服務外，例如：生技委託研究服務 (CRO) 及委託生產服務 (CMO)。許多新興科技的發展，在尚未有明確的分類，亦暫時納入生技服務業，包含幹細胞、再生醫療、基因檢測等技術與產品的開發與應用，先前最夯的 CDMO 製造服務也歸在此類，包含 (4726-TW) 永昕、(6472-TW) 保瑞、(6589-TW) 台康生技等。

(1) 生技委託研究服務 (CRO)



服務範圍包含藥物研究、臨床前試驗、臨床試驗至查驗登記等，同時也提供法規諮詢服務，以滿足新藥開發所需的服務需求。

主要是新藥研發使用儀器設備需精密度高價格貴，少數學研機構為關鍵技術研發而採購，為能維持常態營運，開放產業界使用並收取費用，因此提供藥品開發相關服務的生技公司孕育而生，主要有佳生科技、昌達生化、明生生技、維州生技等。

(2) 委託生產服務 (CMO)

係指可承接國內生物藥品委託生產之公司。

隨著國內生物藥品開發公司家數逐年增加，臨床試驗之生物藥品數量也隨之增加，但多數研發公司尚未有製造工廠，臨床試驗用藥需求則委由 CMO 公司生產。

當前國內具備可承接商業用生物藥品委託生產的公司，僅有 (4726-TW) 永昕、(6589-TW) 台康生技公司、(6471-TW) 聯合生物製藥等。

簡介完各領域後，接下來我們會一一介紹各領域的公司與其產品類別。



投資入門推薦閱讀：

1. ETF 是什麼？淨值、折溢價？一文讀懂 ETF！

2. 全 4 檔 00893、00895、00896、00901 電動車 ETF 怎麼選？

3. 盤中零股怎麼買：零股交易時間、手續費、股東福利一次看！

4. 美股入門：手續費、交易時間、美股交易規則、美股開戶一次看！

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險