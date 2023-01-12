去年全球PC出貨年減16%跌破3億台 估2024年恢復成長

全球消費性電子需求急凍，衝擊筆電出貨表現，市調機構顧能 (Gartner) 公布去年個人電腦出貨表現，除第四季創下有紀錄以來單季最大降幅外，全年出貨也大減 16.2%，下滑至 2.862 億台，跌破 3 億台大關，並估 2024 年才可望逐步恢復成長。

Gartner 統計，去年第四季度全球 PC 出貨量約 6530 萬台、年減 28.5%，幅度創下該機構追蹤以來最大降幅，前六大品牌包含聯想、惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US) 以及雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 均呈現雙位數衰退。

去年全年 PC 出貨量則失守 3 億台大關，下滑至 2.862 億台、年減 16.2%，從品牌廠觀察，蘋果是全年唯一小幅成長的品牌，出貨量達約 2791.1 萬台、年增 3.6%，華碩、宏碁則分別出貨 2066.2 萬台、1870.8 萬台，年減 4.5%、22.9%，拿下全球約 7.2%、6.5% 市占。

Gartner 首席分析師 Mikako Kitagawa 指出，筆電市場受全球經濟衰退、通貨膨脹加劇、利率上升等預期心理，導致消費者購買新機的動機不高，且消費者在過去疫情期間也提前購置新 PC 裝置，企業商用 PC 市場同樣受經濟放緩影響，並認為情況正在惡化，企業正推遲購買新 PC，恐使商用市場到 2024 年才可望恢復成長。

Mikako Kitagawa 也補充，2022 年全球 PC 總出貨量已接近 COVID-19 疫情前水準，而 PC 產業在過去 11 年經歷非常不尋常的起伏，在 2020-2021 年因疫情帶動的強勁需求結束後，整體市場衰退趨勢估將持續到 2024 年初。