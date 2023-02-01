靠AI攻破AI？OpenAI推新工具 可識別文本為人力撰寫或AI生成

人工智慧 (AI) 研究初創公司 OpenAI 周二 (31 日) 推出新工具，可用於判斷文本由人類撰寫或電腦生成。

2 個月前，OpenAI 推出 AI 聊天機器人「ChatGPT」，可根據使用者的發話或提示生成回應文本，成功引起大眾關注。

微軟 (MSFT-US) 上周宣布向 OpenAI 投資數十億美元，並表示將把該公司 AI 模型整合至其面向消費者和企業的產品中。

由於擔心學生利用 ChatGPT 應付各類作業，校方迅速下令限制 ChatGPT 的使用，但 OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，在電腦等科技問世後，教育已發生變化，自家公司的技術也有很多方式可協助老師識別 AI 編寫的文本。

該公司員工發文稱新工具可能會出錯，且這是正在進行中的工作，希望可獲得家長和老師對新工具分辨文本結果的反饋。

根據該文，目前新工具適合用於 1000 字元以上的文本，能成功分辨 26% 的 AI 英文文本，但同時將 9% 人力撰寫的文本誤判為 AI 生成。目前僅適用英語文本。

這並非 OpenAI 首創，普林斯頓大學學生 Edward Tian 本月稍早也宣布一款專為教育工作者設計的工具，名為 GPTZero，同樣用於分辨文本為人力撰寫或 AI 生成。